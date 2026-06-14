Gigantyczna afera na mundialu! Bojkot mistrzostw świata jest możliwy?

Aż 48 reprezentacji w ostatni czwartek (tj. 11 czerwca) rozpoczęło rywalizację o tytuł MŚ w piłce nożnej. To rekordowa impreza, którą do granic możliwości rozbudowała FIFA, dopuszczając do turnieju więcej uczestników, aniżeli miało to miejsce w dziejach mundialu.

Ostra reakcja na słowa szefa UEFA. To krok od bojkotu mundialu?

Aleksander Ceferin postanowił włożyć kij w mrowisko. Szef UEFA przyznał, że tak duży mundial sprawi, że wiele spotkań będzie nosiło miano „nieinteresujących”. Nie jest tajemnicą, że władze europejskiej federacji są w opozycji do działań FIFA. W tym jednak wypadku Ceferin wywołał ostrą reakcję ze strony tych nieco mniejszych, choć nadal mających w pełni swoje mundialowe prawa.

Przedstawiciele Republiku Zielonego Przylądka, Curacao, Uzbekistanu, Konga, Haiti, Algierii, Tunezji, Maroka, Egiptu, Ghany, Senegalu, RPA i Wybrzeża Kości Słoniowej – jasno sprzeciwili się takiemu traktowaniu i dzieleniu uczestników na lepszych i gorszych.

Dla narodów takich jak Kongo i Haiti powrót na największą scenę piłkarską po długiej nieobecności ma szczególne znaczenie dla milionów kibiców, którzy czekali latami, a w niektórych przypadkach dekadami, na ten moment [...] Sugestia, że te mecze są w jakiś sposób mniej ważne, jest głęboko rozczarowująca i nie docenia wysiłków, poświęceń i aspiracji graczy, trenerów, klubów, liderów piłkarskich i kibiców na całym świecie [...] Za każdą kwalifikacją stoją lata pracy i inwestycji. Za każdą reprezentacją narodową stoją całe społeczności i miliony ludzi, którzy widzą w piłce nożnej źródło dumy, nadziei i jedności [...] Dlatego odrzucamy komentarze prezydenta UEFA i potwierdzamy naszą wiarę, że rozwój piłki nożnej musi nadal tworzyć możliwości, inspirować nowe pokolenia i wzmacniać prawdziwie globalny charakter naszej gry – czytamy w specjalnym oświadczeniu.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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