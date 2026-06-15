Mistrzowie nie zostali wpuszczeni do USA! FIFA umywa ręce od skandalu

To nie pierwsza taka sytuacja na trwających, piłkarskich MŚ 2026. Tym razem organizacyjne zamieszanie dotknęło reprezentację Urugwaju. Piłkarze tego kraju mają zainaugurować rywalizację na mundialu w nocy z poniedziałku na wtorek (15-16 czerwca), o północy grając przeciwko Arabii Saudyjskiej.

Miejsce meczu? Stany Zjednoczone, Floryda, Miami. Jak się okazało, dotarcie na miejsce... wcale nie było takie łatwe dla drużyny wywodzącej się z Ameryki Południowej.

Urugwaj z wielkim problemami! Kolejny skandal na piłkarskich MŚ

Wieści związane z problemami z wlotem do USA pojawiły się na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem meczu. Urugwajska Związek Piłki Nożnej zrzucił winę na problemy na FIFA. Co na to światowa federacja? FIFA nie czuje się winna, wskazując na błędy, które zostały popełnione przez linie lotnicze obsługujące przelot kadry Urugwaju z meksykańskiego Cancun do Miami.

Dlaczego Urugwajczyków nie wpuszczono do USA? Delegacja miała nie mieć pełnej dokumentacji, potrzebnej do wlotu na teren Stanów Zjednoczonych. Nowy lot z Urugwajczykami na pokładzie wystartował dopiero po kilku godzinach.

Opóźnienie w znalezieniu się na miejscu (Urugwaj ostatecznie, po problemach, znalazł się w USA) ma też inne konsekwencje.

– Biorąc pod uwagę, że panuje chaos między Federacją a FIFA, konferencja prasowa selekcjonera Marcelo Bielsy może zostać odwołana (co zamieni się w karę finansową). Jedno pytanie: jak to możliwe, że nikt nie zauważył WCZEŚNIEJ, że jest problem? – dopytuje na platformie X dziennikarz Romain Molina.

Można odnieść nieodparte wrażenie, że USA nie zachowuje się tak, jak przystało na kraj organizujący imprezę pokroju piłkarskich MŚ. Mnożące się problemy i niezłomność gospodarzy sprawia, że takich zaskakujących sytuacji, może być w perspektywie dalszej części turnieju, niestety, jeszcze więcej.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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