Reprezentacja Polski triumfowałby na MŚ? „Wygralibyśmy ten pierwszy mecz”

W nocy z 14 na 15 czerwca rozpoczęła się rywalizacja w grupie F na piłkarskich MŚ. Właśnie tam miała być reprezentacja Polski, który powiodła się finałowa rywalizacja strefy barażowej UEFA. Ostatecznie jednak skład grupy to: Szwecja, Tunezja, Japonia i Holandia.

Mateusz Borek mocno o nieobecności Polaków na piłkarskich MŚ

W pierwszym spotkaniu Holendrzy zremisowali z Japonią (2:2). Imponująco MŚ 2026 rozpoczęli za to Szwedzi. Będąca na 38. miejscu rankingu FIFA europejska reprezentacja rozbiła aż 5:1 Tunezję. Co ciekawe, Tunezyjczycy to 45. zespół świata, według tego samego zestawienia światowej federacji.

Czy Polacy również ograliby kadrę Tunezji? Jeden z najbardziej znanych dziennikarzy i komentatorów sportowych w kraju nie ma żadnych wątpliwości w powodzenie występu kadry trenera Jana Urbana.

– Jestem przekonany, że wygralibyśmy ten pierwszy mecz na mistrzostwach świata […] Kilka dni temu powiedziałem, że jestem załamany tym, że nie gramy na tym mundialu, bo obejrzałem mecz Belgi z Tunezją. Podniosły się głosy, że przesadzam. Oglądałem ten mecz, wiedziałem, z kim się mierzymy. Mieliśmy się dziś budzić w słońcu Monterrey i przymierzać do tego, z kim zagramy w następnej rundzie – powiedział w poniedziałkowy poranek Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego.

Przypomnijmy, że Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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