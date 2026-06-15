Ogromna sensacja na mundialu! Kopciuszek zatrzymał giganta

To ogromna niespodzianka, biorąc pod uwagę, że w przypadku Hiszpanów mowa o jednym z głównych faworytów do zdobycia mistrzowskiego tytułu.

Mistrzowie Europy mieli sporo sytuacji do tego, żeby otworzyć wynik spotkania, ale ostatecznie Republika Zielonego Przylądka pokazała, że na mundialu tak właściwie... wszystko jest możliwe.

Szok na piłkarskich MŚ! Republika Zielonego Przylądka zatrzymała Hiszpanię

O tym, że reprezentacje z Europy nie błyszczą podczas trwającego mundialu – przynajmniej na jego początkowym etapie, informowaliśmy w ostatnim czasie na łamach WPROST. Hiszpanie wpisali się w ten trend, choć trzeba oddać mistrzom Europy sprawiedliwość, że potrafili wykreować kilka naprawdę dogodnych okazji do strzelenia gola.

Ostatecznie albo zawodziła finalizacja, albo świetnie między słupkami spisywał się bramkarz RZP – Vozinha.

To jednak nie usprawiedliwia wiceliderów rankingu FIFA w meczu z zespołem, który w tej hierarchii jest na... 67 miejscu na świecie. Co ciekawe, Hiszpanie na MŚ kontynuują swoją fatalną serię. Hiszpański zespół w ostatnich siedmiu meczach MŚ, wygrali tylko raz.

Trener mistrzów Europy Luis de la Fuente był na tyle zdesperowany, że zdecydował się wprowadzić na boisko nawet Lamine Yamala. Hiszpan pierwotnie miał być gotowy do gry dopiero w ostatnim grupowym meczu Hiszpanii. Gwiazda FC Barcelony wniosła sporo ożywienia w ofensywne poczynania Hiszpanów, ale nie było to wystarczające do tego, żeby znaleźć sposób na rywala.

Warto dodać, że piłkarze RZP w eliminacjach do MŚ zdobyli aż 23 punkty w 10 meczach. W drodze na mundial okazali się lepsi choćby od Kamerunu, tak dobrze znanego szerszej publiczności. Remis z Hiszpanią to jednak wyjątkowy moment w dziejach kraju. Mowa w końcu o pierwszym punkcie w debiucie na imprezie rangi mundialu!

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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