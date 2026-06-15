Iran na mistrzostwach świata w USA. FIFA nałożyła zakaz, są ostre reakcje!

W kontekście obecności reprezentacji Iranu na piłkarskich MŚ – po prostu nie da odejść się od tematów politycznych. Tym bardziej po tym, jak Irańczycy zostali potraktowani przez gospodarzy. Dopiero w ostatnim tygodniu maja kadra Iranu otrzymała informację o możliwości pobytu – tzw. bazy turniejowej – na terenie Meksyku.

Wcześniej takiej możliwości jednoznacznie odmówili Irańczykom amerykańscy przedstawiciele.

Iran na MŚ 2026. Gorąca atmosfera i polityczne wątki wokół piłki nożnej

Na terenie USA irański zespół będzie mógł pojawić się tylko przez jeden dzień – przy okazji każdego z trzech meczów fazy grupowej. Za każdym razem Irańczycy będą potrzebować specjalnych wiz. Paradoksalnie na terenie Stanów Zjednoczonych kadra Iranu może liczyć na naprawdę pokaźną grupę swoich kibiców. Irańska diaspora, czyli ludzie, którzy najczęściej wyjechali z kraju podczas rewolucji, będą chcieli wesprzeć swoich piłkarzy. Będzie to widoczne zwłaszcza podczas dwóch meczów w Los Angeles – przeciwko Nowej Zelandii (tj. 16 czerwca, g. 3:00 polskiego czasu) oraz Belgii (21.06, g. 21:00).

Dodatkowo Irańczycy zagrają jeszcze w Seattle z Egiptem (27.06, g. 5:00).

Działania FIFA z pewnością nie zmniejszają politycznych napięć wokół irańskiej drużyny. Międzynarodowa federacja piłkarska zabroniła m.in. wnoszenia na trybuny rewolucyjnej, irańskiej flagi, z symbolami lwa i słońca.

Decyzje ze strony piłkarskiej centrali nie są jednak w trakcie MŚ 2026 niczym odbiegającym od tego, co działo się wcześniej, w kontekście tematu FIFA. Zresztą, również UEFA – na czele ze swoim szefem – zdążyła zapisać się w smutny sposób w trakcie tegorocznego mundialu, o czym więcej poniżej.

Irańczycy po przyjeździe do Los Angeles spotkali się również z pewnymi prowokacjami na ulicach. A to świadczy o tym, że w trakcie piłkarskiej rywalizacji, na trybunach może być „ciekawie”.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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