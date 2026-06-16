Zaskakujące wyniki oglądalności piłkarskich MŚ. TVP ujawniło liczby!

Piłkarskie MŚ mają swoją bogatą tradycję. To najważniejsza impreza futbolu na całym świecie, gdzie raz na cztery lata mają okazje zmierzyć się najlepsze reprezentacje globu. Niestety, tym razem na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku – zabrakło polskiej drużyny. Ale i tak kibice w Polsce śledzą mundialowe wydarzenia.

TVP chwali się sukcesem! MŚ w piłce nożnej przyciągają przed TV

Rekordowy okazał się piąty dzień turnieju. TVP Sport poinformowało, że zanotowano najlepszy wynik (tj. 5,6 proc. udziału w rynku telewizyjnym danego dnia anteny sportowej) od lipca 2024, czyli od... innego piłkarskiego turnieju, tj. mistrzostw Europy. Poniedziałkowy (tj. 15 czerwca) mecz Belgia – Egipt obejrzało łącznie na antenach TVP1 i TVP Sport oraz aplikacjach mobilnych 2,6 mln widzów.

W przypadku starcia Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka oglądalność była na poziomie 2,2 mln (TVP2 i TVP Sport).

Do tego należy doliczyć odpowiednio ponad 220 i 240 tysięcy użytkowników online, śledzących poniedziałkowe mecze. Jak zatem widać, mundialowe szaleństwo udziela się również w Polsce. I teraz można tylko dodatkowo zastanowić się, co by było, gdyby w turnieju brała udział również polska drużyna narodowa.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

Czytaj też:

Tak Amerykanie traktują Irańczyków w trakcie mundialu. „Katastrofa”Czytaj też:

FIFA zmieniła przepisy na mundialu! Będzie wysyp czerwonych kartek?