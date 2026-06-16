FIFA dała zgodę Donaldowi Trumpowi. Czegoś takiego jeszcze nie było!

To być może pewnego rodzaju nadużycie, ale nie po raz pierwszy FIFA w dosyć bezpośredni sposób podchodzi do kwestii związanych z potencjalnymi... zachciankami prezydenta USA. Donald Trump otrzymał już choćby nagrodę pokojową z rąk szefa światowej federacji piłkarskiej. Jak się okazuje, to jednak nie koniec ukłonów względem przywódcy Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Donald Trump wręczy puchar za MŚ? FIFA zmienia regulamin!

Co dokładnie ma się wydarzyć? Wygląda na to, że dojdzie do powtórki z ceremonii Klubowych Mistrzostw Świata. Prezydent Trump ponownie będzie w centrum uwagi.

FIFA nie ma nic przeciwko temu, aby Trump złamał protokół wręczenia i wręczył trofeum bezpośrednio kapitanowi zwycięskiej drużyny, pozostając w samym środku uroczystości. Prezydent USA został już poinformowany, że FIFA życzy sobie, aby przekazał trofeum Mistrzostw Świata przyszłym mistrzom [...] Protokół FIFA zazwyczaj nakazuje, aby trofeum pozostało na cokole i zostało wniesione na podium przez członka zwycięskiej drużyny. Źródła podają, że FIFA pozostawi Trumpowi decyzję, czy chce pozostać z drużyną podczas transportu, czy pozostać z innymi członkami kierownictwa podczas ceremonii. Informacje z Białego Domu zdają się sugerować, że Trump ponownie zdecyduje się świętować ze zwycięską drużyną – czytamy w tekście na portalu talkSPORT.

Można zatem być przekonanym, że takiej uroczystości w dziejach piłkarskich MŚ, jeszcze nie było. Z pewnością postara się o to FIFA, na czele jej z szefem. Gianni Infantino wielokrotnie udowadniał, że dla niego... niemożliwe właściwie nie istnieje.

Niestety, w głównej mierze w tym negatywnym kontekście.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

Czytaj też:

Tak Amerykanie traktują Irańczyków w trakcie mundialu. „Katastrofa”Czytaj też:

Zaskakujące wyniki oglądalności piłkarskich MŚ. TVP ujawniło liczby!