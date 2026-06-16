Szymon Marciniak zaczyna mundial! Czy Polak powtórzy wielki sukces?

Warto przypomnieć, że Szymon Marciniak nie był jednak pierwszym polskim arbitrem, obecnym w wielkim finale mundialu. Wcześniej tej sztuki dokonał Michał Listkiewicz, będąc sędzią liniowym w finałowej batalii na MŚ 1990. Polak był w trójce sprawiedliwych na stadionie w Rzymie, gdzie RFN wygrało z Argentyną 1:0.

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Czym innym jest jednak bycie arbitrem liniowym, a szefem zespołu – tak jak w przypadku Marciniaka na ostatnich MŚ. W 2022 roku rozegrano jeden z najlepszych finałów – a może nawet najlepszy w dziejach mundialów. Argentyna wygrała z Francją dopiero w serii rzutów karnych. Arbiter z Płocka był świetny, zaliczając występ, który chwalono właściwie w każdym zakątku globu.

Czy Marciniak może powtórzyć swój sukces z 2022 roku cztery lata później? Czegoś takiego nie było jeszcze nigdy w historii. Polak jest ceniony i lubiany przez szefa Komisji Sędziowskiej FIFA. Ale nawet sam Pierluigi Collina nie dostąpił zaszczytu poprowadzenia finałów MŚ dwa razy z rzędu. Włoch z gwizdkiem w finale mundialu zameldował się w 2002 roku, kiedy Brazylia wygrała z Niemcami 2:0.

Kiedy po raz pierwszy będzie można zobaczyć polskiego sędziego w akcji? Już w nocy z wtorku na środę (tj. 16-17 czerwca). Marciniak poprowadzi mecz z udziałem mistrzów świata, Argentyńczyków, którzy zmierzą się z Algierią.

– Jestem przede wszystkim Polakiem, a dopiero potem sędzią. Bardzo mi przykro, że reprezentacja Polski nie zagra w tych mistrzostwach świata. W 2018 roku w Rosji czy w 2022 w Katarze byłem i sędziowałem, ale miałem tam też drużynę, której kibicowałem. Teraz razem z Tomkiem Kwiatkowskim, Tomkiem Listkiewiczem i Adamem Kupsikiem nie będziemy mieli za kogo trzymać kciuków, będziemy trzymać tylko za siebie. Brak biało-czerwonych… postaramy się w jakimś stopniu polskim kibicom wynagrodzić. Chcielibyśmy spisać się tak, żeby rodacy mogli z nas być dumni. Mamy nadzieję na naprawdę dobre mecze w Ameryce – przyznał Marciniak w rozmowie dla TVP Sport.

Początek meczu Argentyna – Algieria o 3:00 polskiego czasu. Przed startem warto też zapoznać się ze zmianami w przepisach, które FIFA wprowadziła przy okazji MŚ 2026.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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