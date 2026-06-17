Norweska magia na mundialu! Show na trybunach światowym hitem

Choć tak właściwie powinniśmy napisać, że nie tylko na trybunach. Norwegowie „wiosłowali” bowiem dzielnie właściwie wszędzie tam, gdzie się pojawili i były ku temu możliwości.

O czym dokładnie mowa? Boston Garden, ruchome schody i kibice z Norwegii w akcji.

Norwegowie w wielkim stylu zaczęli MŚ 2026. Erling Haaland z dubletem w debiucie

Klimat świetnej zabawy norwescy kibice przenieśli również na stadion w Bostonie, gdzie rozgrywany był mecz z Irakiem.

Na boisku Norwegia również nie miała powodów do narzekań. Choć trzeba oddać, że Irakijczycy mocno postawili się faworytowi z Europy. Co więcej, tak właściwie gdyby nie katastrofalny błąd – wynikający z nieporozumienia obrońcy z bramkarzem – na przerwę do szatni piłkarze schodziliby przy wyniku 1:1. I to ze wskazaniem na Irak.

Norwegowie byli wyraźnie zestresowani stawką spotkania, a co więcej, powrotem po wielu latach na mundial. Po raz ostatni Norwegia miała swój zespół na MŚ w 1998 roku. Dla samego Haalanda był to debiut na tego typu imprezie, podobnie jak niemal wszystkich jego kolegów z drużyny. Tym bardziej cenna to zdobycz, trzy punkty na otwarcie mundialowej rywalizacji.

Co ciekawe, nie zabrakło również istotnego akcentu związanego z... polską ligą. Grający na co dzień w PKO BP Ekstraklasie, konkretnie w szeregach Cracovii – Amir Al-Ammari – zaliczył bowiem ładną asystę przy honorowym golu dla Iraku. Było to trafienie na 1:1, więc wówczas wynik spotkania dalej był sprawą otwartą.

Całościowo trzeba jednak oddać Norwegom, że dużo lepiej wytrzymali trudy spotkania. W drugiej części spotkania tempo mocno spadło, a Irakijczycy nie mieli już sportowych argumentów, żeby raz jeszcze zerwać się do pogoni za Norwegią.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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