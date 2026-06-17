Łzy Lionela Messiego na starcie mundialu! Szymon Marciniak zdał trudny egzamin

W przypadku występów reprezentacji Argentyny, oczy niemal wszystkich kibiców, zwrócone są na Lionela Messiego. Trudno się temu dziwić, mowa przecież o żywej legendzie futbolu. Argentyńczyk w 2022 roku dopiął swego, sięgając po najcenniejsze trofeum w reprezentacyjnej piłce – czyli mistrzostwo świata. Co więcej, Messi został wybrany MVP całej imprezy. Tytuł dla Albicelestes sprawił, że porównania pod względem reprezentacyjnych zasług do Diego Maradony, nabrały jeszcze większej mocy sprawczej.

Messi bohaterem Argentyny! Świetne otwarcie mistrzów, dobry mecz Marciniaka

MŚ 2026 stały się dla kapitana mistrzów świata rekordowe. I to pod kilkoma względami. Zaczęło się od faktu samego występu Argentyńczyka, który jako pierwszy w dziejach futbolu (ale nie ostatni!) zanotował swój szósty mundial w karierze, w roli czynnego zawodnika. Poza reprezentacyjnymi obowiązkami Messi gra obecnie w USA, w barwach Interu Miami.

To jednak dopiero początek. Messi już na samym początku meczu zdobył gola, choć za pierwszym podejściem – słusznie sędzia Szymon Marciniak, wraz z resztą polskiej obsady – trafienia legendy nie uznał. Kapitan mistrzów znajdował się bowiem na pozycji spalonej. Gwoli ścisłości, chwilę poźniej wynik otworzyli również Algierczycy. W tej sytuacji, również na centymetry, ale spalony.

Były gwiazdor FC Barcelony nie zamierzał jednak na tym poprzestać i nadal próbował. Messi dopiął swego w 17 minucie. Argentyńczyk kropnął zza pola karnego (piękna asysta autorstwa Rodrigo de Paula), a piłka po rękach Luki Zidane'a, wpadła do siatki. Bramkarz Algierii to syn gwiazdy francuskiej piłki, Zinedine Zidane'a, m.in. mistrza świata z 1998 roku.

Co zupełnie niesamowite, gol zdobyty przez Messiego wpadł 16 czerwca (wg strefy czasowej w USA), czyli dokładnie... 20 lat po trafieniu Argentyńczyka na jego pierwszym mundialu w karierze. Mało? Messi stał się najstarszym w dziejach MŚ strzelcem, mając dokładnie 38 lat i 357 dni. A to miał być dopiero początek show w wykonaniu legendy.

Telewizyjne kamery pokazały, jak po golu Messi nie wstydził się łez wzruszenia. Widać było, jak dużo znaczyło dla niego takie otwarcie turnieju. Niewykluczone, że ostatniego z najważniejszych w przebogatej karierze.

Argentyńczyk prawdziwe show zrobił w drugiej połowie spotkania. Do gola numer 14 w historii swoich występów na MŚ dorzucił bowiem dwa kolejne. Tym samym Messi zrównał się z najlepszym pod tym względem Miroslavem Klose. Reprezentant Niemiec z polskimi korzeniami może się pochwalić dorobkiem na poziomie 16 trafień.

Nie wydaje się, że jego rekord przetrwa, właśnie za sprawą Messiego, ale też będącego w równie dobrej formie Kyliana Mbappe. Francuz ma już też 14 goli, dwa dołożył w wygranej inauguracji Trójkolorowych z Senegalem (3:1).

Ale nawet kapitan Francuzów, dużo młodszy od Messiego, nie mógł się równać z dokonaniem Argentyńczyka. Trzy gole na inaugurację, w wieku prawie 39 lat? Coś NIESAMOWITEGO!

Algierczycy tego dnia mogli tylko spoglądać na to, co robił wielki Messi i jego koledzy. Wygląda na to, że Albicelestes mają apetyty na podjęcie udanej próby obrony mistrzowskiego tytułu. Nie ulega wątpliwości, że wysłali mocny sygnał w stronę całej konkurencji.

Dodajmy również udany występ sędziego Marciniaka. Co prawda w jednej-dwóch sytuacjach wydaje się, że mógł odgwizdać faul, czy wręczyć kartkę – nawet samemu Messiemu (nawet powinien) – ale z pewnością nie był istotną postacią widowiska. A to akurat komplement. Egzamin mundialowy nie był za to łatwy, bo podobnie jak w przypadku piłkarzy, ważne jest pierwsze spotkanie. Kto wie, może to będzie pozytywny prognostyk, zwiastujący dobrą ocenę dla Polaka ze strony FIFA i kolejne spotkania na horyzoncie.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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