Uczestnik mundialu trafił do aresztu! Poważne zarzuty o ustawianie meczów

Elye Wahi wystąpił w pierwszym grupowym meczu reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej na MŚ 2026. Ostatecznie drużyna z Afryki wygrała z Ekwadorem (1:0), a sam zainteresowany mógł nawet wpisać się na listę strzelców. Piłka po jego uderzeniu wylądowała jednak nie w siatce ekwadorskiej bramki, a na poprzeczce.

Jak się jednak okazuje, okres przed mundialem był dla mającego 23 lata zawodnika... bardzo burzliwy. I to jest łagodne określenie, spoglądając na doniesienia od dziennikarzy „The Athletic”.

Piłkarz grający na MŚ trafił do aresztu! Skandal wokół ustawiania meczów

Reprezentant WKS miał być aresztowany dwa tygodnie przed rozpoczęciem MŚ 2026. Wahi ma być nadal przedmiotem śledztwa. Zarzuty, które krążą wokół piłkarza, dotyczą rzekomego udziału w procederze ustawiania meczów. Reprezentant WKS miał celowo otrzymać żółtą kartkę w jednym ze spotkań francuskiej Ligue 1.

Wahi jest zawodnikiem Nicei. Piłkarz miał być aresztowany 29 maja przez francuską policję.

Rzecznik prokuratury w Marsylii powiedział we wtorek dla The Athletic: „Możemy potwierdzić, że 23-letni piłkarz, grający we francuskiej Ligue 1, został aresztowany 29 maja w ramach śledztwa wszczętego przez prokuraturę w Marsylii w sprawie zarzutów o zorganizowane oszustwo, zorganizowaną korupcję sportową, manipulowanie dochodami z przestępstw i pranie pieniędzy. Został zwolniony po przesłuchaniu w areszcie policyjnym. Śledztwo jest w toku. Piłkarz nie jest członkiem francuskiej kadry biorącej udział w Mistrzostwach Świata” – czytamy w tekście „The Athletic”.

Zawodnik WKS w swoim pierwszym meczu na mundialu 2026 zaliczył 55 minut, rozpoczynając turniej w podstawowym składzie.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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