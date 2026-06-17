Katastrofa Cristiano Ronaldo! Tego na mundialu nie da się wytłumaczyć

Równo z pierwszym gwizdkiem meczu Portugalia – Demokratyczna Republika Konga, słynny CR7 pobił rekord piłkarskich MŚ. Jaki? Portugalczyk został najstarszym zawodnikiem z pola w dziejach mundialu, mając dokładnie 41 lat i 132 dni.

Niestety, jak się miało okazać, to była jedna z nielicznych pozytywnych, rekordowych informacji dla gwiazdy światowego futbolu. DR Konga to był rywal, który nie pozwolił CR7 na wiele. A i sam Portugalczyk, daleki był od jakiegokolwiek błysku.

Fatalny występ Cristiano Ronaldo. Portugalczyk koszmarnie otworzył turniej

CR7 nawet po 41 roku życia potrafi popisywać się świetnymi występami w Arabii Saudyjskiej. Bo w tamtejszej, saudyjskiej lidze, Portugalczyk jest zdecydowanie największą gwiazdą. Okazało się jednak, że MŚ to już zupełnie inny rozmiar kapelusza.

Portugalia nie spodziewała się chyba, że po trafieniu na 1:0, przeciwnicy zdołają odpowiedzieć. A tak właśnie było i w samej końcówce DR Konga wyrównała, żeby ostatecznie dowieźć dobry wynik do końca. Występ CR7? Pierwsza część meczu, koszmarna.

A druga? Dwie sytuacje, które miał Portugalczyk nie skończyły się nawet celnym strzałem ze strony goleadora.

Jeśli to miała być odpowiedź na rewelacyjny występ największego – na przestrzeni całej kariery – konkuretna CR7, czyli Lionela Messiego, to wypadło to bardzo blado. Przypomnijmy, że Argentyńczyk zdobył trzy gole, będąc niekwestionowanym liderem Albicelestes. A obrońcy tytułu MŚ wygrali aż 3:0 z Algierią.

Portugalia ostatecznie podzieliła się puntkami z DR Kongo. Dla Kongijczyków gol na 1:1 był pierwszym trafieniem mundialowym w dziejach reprezentacji. Niech to pokazuje, pomimo wielu znanych nazwisk w zespole, o jakiej skali mowa. Niespodzianka na stadionie w amerykańskim Houston stała się faktem.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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