Miss mundialu znów zachwyca! Zaskakujące zajęcie w trakcie MŚ 2026
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Mundial 2026

Miss mundialu znów zachwyca! Zaskakujące zajęcie w trakcie MŚ 2026

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Ivana Knoll
Ivana Knoll Źródło: Newspix.pl / Sipausa
Ivana Knoll zgodnie z tradycją piłkarskich turniejów ostatnich lat, ponownie pojawiła się w centrum wydarzeń. Chorwatka ma jednak więcej zajęć niż zazwyczaj.

Po raz pierwszy Ivana Knoll została zauważona przez szerszą publiczność podczas MŚ 2022. Wtedy to Chorwatka, choć mająca m.in. niemieckie korzenie (naprawdę nazywa się Ivana Mirjana Knöll), zaprezentowała się w barwach narodowych na trybunach. Modelka błyskawicznie zyskała ogromną popularność.

Ivana Knoll wróciła na MŚ 2026. Chorwacka miss mundialu w nowej roli

Chorwatki nie mogło zabraknąć również podczas tegorocznego mundialu. Na co dzień Knoll mieszka zresztą w Miami na Florydzie, więc miejsce rozgrywania MŚ 2026, właściwie idealnie ułożyło się z jej codziennością.

Modelka pojawiła się już w specjalnym pochodzie z chorwackimi kibicami, przed hitowym starciem Chorwatów z Anglikami. To będzie otwarcie turnieju dla trzeciej drużyny MŚ 2022. Dodajmy, że cztery lata wcześniej Chorwacja była za to wicemistrzem świata.

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Co ciekawe, oprócz wizyty na stadionie w Dallas, Knoll będzie miała również swój specjalny występ w trakcie MŚ 2026. Co dokładnie będzie się działo? Modelka została bowiem DJ, więc spełnia się również muzycznie.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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Źródło: Instagram / knolldoll