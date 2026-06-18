Tajemnica Lionela Messiego ujawniona. Tę scenę widział cały świat

Przypomnijmy, że Argentyna broni mistrzowskiego tytułu zdobytego w 2022 roku na mundialu w Katarze. MVP turnieju został wówczas wybrany Lionel Messi. Argentyńczyk zdobył mistrzostwo świata, dokładnie tak, jak uczynił to Diego Maradona.

Oto tajemnica Lionela Messiego. Łzy na twarzy wielkiego mistrza

W pierwszym meczu Albicelestes na MŚ 2026 mogliśmy zaobserwować prawdziwy pokaz siły. Argentyna rozbiła 3:0 Algierię, a niekwestionowanym bohaterem był właśnie Messi. Kapitan mistrzów zdobył aż trzy gole, zrównując się w dorobku strzeleckim wszech czasów z Miroslavem Klose. Niemiec (z polskimi korzeniami) i Messi na piłkarskich MŚ zdobyli po 16 goli.

Po pierwszym z trafień Messi nie ukrywał łez, a jego wzruszenie wyłapały kamery telewizyjne. Argentyńczyk zapytany o ten moment przyznał, że sprawa nie dotyczy kwestii związanych z piłką nożną.

Według argentyńskiego dziennikarza Radia Mitre za smutkiem zawodnika stoi stan zdrowia jego ojca. Mający 68 lat ojciec słynnego Argentyńczyka Jorge Messi ma przebywać w szpitalu w Argentynie. Problemy zdrowotne Messiego seniora dotknęły go już w minionym roku. W ostatnim czasie sytuacja miała jednak ulec pogorszeniu.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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