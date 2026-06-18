Mundial w pigułce. Oto 10 najciekawszych historii pierwszego tygodnia MŚ!

Minął tydzień od momentu, w którym oficjalnie przecięto wstęgę i rozpoczęto granie na piłkarskich MŚ 2026. Mundial odbywa się w trzech krajach, a ciekawych historii – nie tylko związanych ze sportowymi wynikami – jest mnóstwo.

Na łamach WPROST zapraszamy do podsumowania tego, co było naszym zdaniem najciekawsze. Tym bardziej że przy tak dużej liczbie drużyn (48), trudno jest być na bieżąco ze wszystkim, na tu i teraz.

Podsumowanie pierwszego tygodnia MŚ. Działo się dużo ciekawego!

Warto przypomnieć, że na specjalnej mundialowej stronie WPROST znajdziecie wszystkie wyniki, tabele oraz wieści, które mogą być ciekawe w kontekście piłkarskich MŚ 2026. Zachęcamy zarówno do śledzenia wydarzeń na bieżąco, jak i wspomnianego, poniższego podsumowania tygodnia. Będziemy podsumowywać tak mundialowe emocje aż do końca imprezy, w okolicach połowy lipca.

Sensacyjne wyniki już na starcie!



Bezbramkowy remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka to największa sensacja pierwszego tygodnia piłkarskich MŚ. Bohaterem okrzyknięto bramkarza, ale czterdziestoletni Vozinha bez pracy swoich kolegów z boiska, sam nie zdołałby zatrzymać mistrzów Europy.

Ciekawie zrobiło się również w meczu Niemców, którzy nie zdołali zatrzymać w jednej z akcji piłkarzy Curacao. Czyli najmniejszego pod względem powierzchni uczestnika piłkarskich MŚ w dziejach imprezy. Trafienie okazało się być honorowym, choć wpadło na wynik 1:1, to skończyło się... pogromem.

Niemcy wygrali bowiem aż 7:1. Inne niespodzianki? Katar urywający punkty Szwajcarii (1:1), Australia ogrywająca Turcję (2:0) czy Arabia Saudyjska zatrzymująca Urugwaj (1:1).



Tak Amerykanie traktują Irańczyków



Reprezentacja Iranu zremisowała 2:2 z Nowa Zelandia w swoim pierwszym meczu na mundialu. Irańczycy spotykają się jednak z szeregiem problemów w trakcie imprezy. Jednym z podstawowych jest... brak możliwości pobytu na terenie USA dłużej niż w dniu meczu, przez co kadra Iranu zmuszona jest do posiadania bazy w Meksyku. A grupowe mecze Iran rozgrywa w Stanach Zjednoczonych.

„Nie będziemy szukać wymówek, ale to nie jest uczciwa rywalizacja” – można było usłyszeć przed kamerami z ust piłkarzy, którzy chcą jak najlepiej reprezentować swój kraj. „Katastrofa” – dodawano z obozu irańskiej drużyny.

Sytuacja z Iranem i reakcja FIFA? Raczej nie należy się takowej spodziewać...



Polacy mieliby już trzy punkty?



– Jestem przekonany, że wygralibyśmy ten pierwszy mecz na mistrzostwach świata […] Kilka dni temu powiedziałem, że jestem załamany tym, że nie gramy na tym mundialu, bo obejrzałem mecz Belgi z Tunezją. Podniosły się głosy, że przesadzam. Oglądałem ten mecz, wiedziałem, z kim się mierzymy. Mieliśmy się dziś budzić w słońcu Monterrey i przymierzać do tego, z kim zagramy w następnej rundzie – powiedział w poniedziałkowy poranek Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego.

Skąd takie wnioski? Szwecja, z którą Polska przegrała minimalnie (2:3) w finale strefy barażowej UEFA, rozbiła Tunezję na mundialu aż 5:1. Szwedzi tym samym pokazali swoją moc, a Tunezyjczycy po klęsce na inaugurację, ekspresowo zwolnili trenera.

Czy jednak Polacy ograliby zespół Tunezji? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Tegoroczny mundial to pierwsze MŚ 2014 bez udziału reprezentacji Polski.





Rekordowy Lionel Messi i świetna Argentyna



Wygrana mistrzów świata z Algierią (3:0), to był popis w wykonaniu jednego aktora. Lionel Messi, choć w trakcie MŚ 2026 skończy 39 lat, nadal zachwyca. Trzy gole i wyrównanie rekordu Miroslava Klose, to najlepszy dowód na to, jak ważne dla Argentyńczyka jest rozegranie udanego turnieju w barwach Albicelestes.

Dodatkowo Messi przeżywa trudne chwile w życiu prywatnym. Jak ujawniono, łzy Argentyńczyka po golu w starciu z Algierią, związane były ze złym stanem zdrowia jego ojca, przebywającego od pewnego czasu w szpitalu w Argentynie.



Szymon Marciniak powinien wyrzucić Messiego?



Pierwszy tydzień mundialu był też momentem pojawienia się na murawie polskiego sędziego. A właściwie całej polskiej obsady arbitrów, na czele z Szymonem Marciniakiem, przy okazji meczu Argentyna – Algieria (3:0).

Jak spisał się Marciniak? Wydaje się, że to była sumienna, dobrze wykonana praca. Jedna z sytuacji wzbudziła jednak spore kontrowersje. Mowa o faulu, którego dopuścił się Lionel Messi. Marciniak nie wycenił przewinienia Argentyńczyka na żaden kartonik, a niektórzy domagają się wręcz czerwonej kartki.

Sytuację wyjaśnił Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy z wieloletnim doświadczeniem, obecnie ekspert TVP Sport.





Uczestnik MŚ 2026 w areszcie!



Wybrzeże Kości Słoniowej rozpoczęło mundial od zwycięstwa z Ekwadorem (1:0). W wyjściowym składzie afrykańskiej reprezentacji znalazł się Elye Wahi. Piłkarz rozegrał 55 minut, miał nawet świetną sytuację do zdobycia gola, ale trafił piłką w poprzeczkę.

Swojego drugiego meczu na MŚ 2026 Wahi już jednak nie zagra. Kanada odmówiła wpuszczenia do siebie reprezentanta WKS. Powód? Trwające śledztwo w sprawie o ustawianie meczów, w które rzekomo zawodnik ma być zamieszany.

Co więcej, dwa tygodnie przed startem mundialu zawodnik... trafił do aresztu!



Koszmar Cristiano Ronaldo



Portugalczyk właśnie rozpoczął swoje szóste MŚ w karierze. CR7 nie miał jednak zbyt wielu powodów do zadowolenia. Portugalia tylko zremisowała (1:1) z Demokratyczną Republiką Konga, a sam występ legendarnego piłkarza, daleki był od ideału. Gwiazdor będzie miał jednak jeszcze co najmniej dwie okazje do zrehabilitowania się za kiepskie otwarcie tegorocznego mundialu.

Portugalia swój kolejny mecz rozegra już we wtorek (tj. 23 czerwca), a rywalem będzie Uzbekistan. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:00.





Norwegowie zrobili show!



Piłkarska reprezentacja Norwegii po raz pierwszy od 1998 roku gra na mundialu. Wg ekspertów to może być zespół, który namiesza w trakcie tegorocznej imprezy.

Już pierwsze spotkanie MŚ 2026 sprawiło, że o Norwegach zrobiło się głośno. Na murawie błyszczał Erling Haaland, ale mówiono nie tylko o strzeleckich popisać i zwycięstwie Norwegii nad Irakiem (4:1).

Norwegowie zrobili bowiem wielkie show, pokazując swoje słynne „wiosłowanie”. Tym razem obrali kierunek na bardzo pewne zwycięstwo i pozycję lidera tabeli grupy I.





FIFA ze specjalnym ukłonem dla Trumpa



FIFA nie ma nic przeciwko temu, aby Donald Trump złamał protokół wręczenia i wręczył trofeum bezpośrednio kapitanowi zwycięskiej drużyny, pozostając w samym środku uroczystości zamknięcia MŚ. Prezydent USA został już poinformowany, że FIFA życzy sobie, aby przekazał trofeum Mistrzostw Świata przyszłym mistrzom – przekazał portal talkSPORT tuż po rozpoczęciu mundialu.

Wygląda zatem na to, jeśli zaskakujące doniesienia się potwierdzą, zapowiada się show jednego aktora, w trakcie wręczania pucharu za MŚ 2026. Prezydent Trump to jednak laureat pokojowej nagrody FIFA, więc jak można się domyślić, sprawy czysto sportowe (czyt. tradycje mundialowe) nie będą mieć żadnego znaczenia.





Najwięksi dopiero się rozkręcają



Gdzie szukać najlepszych meczów pierwszego tygodnia MŚ 2026?

Z pewnością bardzo ciekawie w pierwszych 45. minutach było w starciu Brazylia – Maroko (1:1). Wysoko poprzeczkę zawiesili również Anglicy i Chorwaci (4:2), w hitowym meczu grupy L, który potwierdził pokładane w nim nadzieje.

Z nieoczywistych spotkań dużo emocji było w rywalizacji Iran – Nowa Zelandia (2:2), WKS – Ekwador (1:0) czy Holandia – Japonia (2:2). Choć w tym ostatnim przypadku można było przewidywać ciekawe starcie, a dodatkowo rzeczywiście dobre granie było głównie w drugich 45. minutach.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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