Ujawniono plany zamachu! Stan wyższej gotowości na mundialu

Jeszcze na długo przed rozpoczęciem najważniejszej imprezy piłkarskiej czterolecia, wiadomo było, że jedną z najistotniejszych kwestii, będzie sprawa bezpieczeństwa podczas turnieju. Mundial to przedsięwzięcie pod każdym względem globalne. Im więcej ludzi, tym większe siły do zabezpieczenia są potrzebny, ażeby wszystko odbyło się zgodnie z planem. Planem zakładającym wydarzenie, które na końcu będzie mile wspominane, choćby ze względu na brak niebezpiecznych zdarzeń.

Stan wyższej gotowości na mundialu. Amerykanie o ujawnionych planach zamachu

W przestrzeni medialnej USA pojawił się przekaz wprost przedstawiający, z jaką skalą zagrożeń muszą zderzać się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. W samym Los Angeles odpowiednia reakcja w trakcie MŚ 2026 potrzebna była już niemal 30 razy. Szczególną uwagę organizatorzy przywiązują do ew. ataków za pośrednictwem dronów.

Ujawniono plany zamachów – właśnie tą metodą – do których miało dojść podczas niedawnej gali UFC (tj. sportów walki) w Białym Domu. Do dronów miały być przyczepione ładunki wybuchowe. Co ciekawe, oprócz Donalda Trumpa, podczas wydarzenia wziąłu udział m.in. prezydent Karol Nawrocki.

Jak zatem widać, zagrożenie jest naprawdę realne, więc służby na terenie każdego z krajów organizujących piłkarskie MŚ, nie tracą czujności.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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