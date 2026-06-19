Koszmarna kontuzja gwiazdy na mundialu! Piłkarze i kibice byli wstrząśnięci

W czwartek (tj. 18 czerwca) polskiego czasu rozpoczęło się granie w II kolejce fazy grupowej na piłkarskich MŚ. Do gry od razu wyszło dwóch z trzech gospodarzy tegorocznego mundialu. Meksyk ograł Koreę Południową (1:0), kompletując tym samym drugie zwycięstwo i pewny awans z grupy do części pucharowej.

Jeszcze efektowniej zaprezentowała się Kanada, która pokazała miejsce w szeregu Katarowi. Wygrana aż 6:0 to było coś niesamowitego, z perspektywy gospodarzy. Niestety, w trakcie spotkania koszmarnej kontuzji doznał Ismaël Koné.

Fatalna kontuzja gwiazdy na MŚ. Kanadyjczyk doznał złamania nogi

Do fatalnego w skutkach zdarzenia doszło w 52. minucie meczu. W pozornie niegroźnej sytuacji, grający na co dzień we włoskiej Serie A Koné, został faulowany. Niestety, konsekwencje przewinienia okazały się koszmarne.

Assim Omer Madibo z pewnością nie chciał zrobić krzywdy swojemu rywalowi na boisku. Katarczycy byli zresztą równie przejęci sytuacją, co koledzy Koné z kadry Kanady. Katarczyk, który popełnił przewinienie, dostał czerwoną kartkę, dodatkowo osłabiając swoją reprezentację. Dodatkowo, bo wcześniej Katar musiał grać już w dziesiątkę, a ostatecznie spotkanie kończył w dziewiątkę.

Co ze zdrowiem Koné? Wiadomo, że doszło do poważnego złamania podudzia. Piłkarza czeka długa przerwa i pozostaje mieć najdzieję, że wróci do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na poziomie, do którego zdołał dotrzeć. Koné wymieniany był w gronie najważniejszych postaci kadry Kanady, a potencjalnie, jako gwiazda turnieju.

Warto dodać, że w 64 minucie, po trafieniu na 4:0, Nathan Saliba zadedykował trafienie swojemu kontuzjowanemu koledze. Wykonał piękny gest, najpierw pokazując numer 8, z którym grał Koné, a następnie podnosząc koszulkę z jego nazwiskiem i wskazując, jak ważnym zawodnikiem i trudny to moment dla całej piłkarskiej Kanady.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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