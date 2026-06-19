Napisał list do nieżyjącej siostry. To najbardziej poruszająca historia MŚ

Niektórzy twierdzą, że Yan Diomande po MŚ 2026 może kosztować już grubo ponad 100 mln euro. A może nawet funtów, jeśli po reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej miałby sięgnąć ktoś z gigantów Premier League. Na razie jednak zawodnik zalicza swój pierwszy mundial w karierze.

Oprócz wygranej WKS z Ekwadorem (1:0), gdzie Diomande był wyróżniającą się postacią, w mediach pojawił się poruszający list, napisany przez piłkarza.

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Yan Diomande z poruszającą historią. Piłkarz napisał list do nieżyjącej siostry

Ofensywny piłkarz, który pochodzi z WKS, ale swoje dzieciństwo spędził w Stanach Zjednoczonych, opowiedział o swojej wielkiej tragedii. O utracie siostry, która odeszła w wieku 15 lat. To właśnie do niej Diomande napisał list. Oto jego fragment:

Miałaś 15 lat.

Nigdy nie dostałem żadnej odpowiedzi. Nie wiem, czy chcę wiedzieć dlaczego. Może to była zazdrość. Może to po prostu coś, co dzieje się w naszym kraju. Może mógłbym cię ochronić. Nie wiem.

Próbuję zaufać planowi Boga. To wszystko, co mogę zrobić. Nie próbuję zapomnieć, bo wiem, że nie zapomnę. Wszystko, co mogę zrobić, to wykorzystać ból, żeby pracować ciężej i robić wszystko, o czym marzyliśmy.

Napisałem to, bo nie potrafię o tym mówić. Napisałem to, bo chcę, żebyś wiedziała, że zadbam o to, byś nadal żyła. Zadbam o to, by wszyscy poznali twoje imię. Cały świat.

Wszystko, co robię na boisku piłkarskim, robię dla ciebie.

Diomande na co dzień jest piłkarzem niemieckiego RB Lipsk. Iworyjczyk dopiero w listopadzie 2026 skończy 20 lat. Już teraz uznawany jest jeden z największych talentów, którymi interesują się giganci europejskiej piłki klubowej.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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