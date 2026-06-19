Krok od tragedii na mistrzostwach świata! Tłum kibiców sforsował zabezpieczenia

Meksyk ma za sobą dwa mecze na piłkarskich MŚ. Meksykanie rozpoczęli od wygranej (2:0) z Republiką Południowej Afryki, w meczu otwarcia tegorocznego mundialu. Po wygranej w Mexico City, na słynnym Estadio Azteca, gospodarze przenieśli się do Guadalajary. W drugim starciu grupowym Meksykanie zmierzyli się z Koreą Południową.

I ponownie to Meksyk był górą. Tym razem skromniej (1:0), ale nadal z trzema punktami za mecz oraz z zerem po stronie straconych goli. Postawa gospodarzy może imponować.

Tłum sforsował ogrodzenie! Krok od tragedii na mundialu w Meksyku

Mecze Meksyku cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród miejscowych. Warto dodać, że w dziejach mundialu to trzeci przypadek, kiedy impreza odbywa się właśnie w tym kraju. Edycje z roku 1970 oraz 1986 różniły się jednak tym, że wówczas Meksykanie w pojedynkę organizowali piłkarskie MŚ.

Tym razem Meksyk to jeden z trzech krajów-gospodarzy, obok Stanów Zjednoczonych (organizowali MŚ 1994) i Kanady (pierwszy raz w roli gospodarza).

Szaleństwo wśród Meksykanów trwa, co wywołuje również dosyć niebezpieczne sytuacje. Jedną z takich nagrano w tzw. strefie kibica w Guadalajaerze. Tłum napierających kibiców nagle sforsował ogrodzenie. Sytuacja była niebezpieczna, bo ludzi było naprawdę sporo, a w takich sytuacjach może nawet dojść do stratowania obecnych w tłumie osób.

Szczęście w nieszczęściu, choć sytuacja wymknęła się spod kontroli, obyło się bez poważniejszych konsekwencji. Kibice bez większego problemu byli jednak w stanie poradzić sobie zarówno z samym ogrodzeniem, jak i ochroną, która zabezpieczała tę część terenu – specjalnie przygotowanego na piłkarskie MŚ.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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