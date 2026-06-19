Krok od tragedii na mistrzostwach świata! Tłum kibiców sforsował zabezpieczenia
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Mundial 2026

Krok od tragedii na mistrzostwach świata! Tłum kibiców sforsował zabezpieczenia

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Kibice reprezentacji Meksyku
Kibice reprezentacji Meksyku Źródło: Newspix.pl / Zuma
Meksykanie mają powody do zadowolenia na piłkarskich MŚ. Gospodarze zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Niestety, poza boiskiem było niebezpiecznie.

Meksyk ma za sobą dwa mecze na piłkarskich MŚ. Meksykanie rozpoczęli od wygranej (2:0) z Republiką Południowej Afryki, w meczu otwarcia tegorocznego mundialu. Po wygranej w Mexico City, na słynnym Estadio Azteca, gospodarze przenieśli się do Guadalajary. W drugim starciu grupowym Meksykanie zmierzyli się z Koreą Południową.

I ponownie to Meksyk był górą. Tym razem skromniej (1:0), ale nadal z trzema punktami za mecz oraz z zerem po stronie straconych goli. Postawa gospodarzy może imponować.

Tłum sforsował ogrodzenie! Krok od tragedii na mundialu w Meksyku

Mecze Meksyku cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród miejscowych. Warto dodać, że w dziejach mundialu to trzeci przypadek, kiedy impreza odbywa się właśnie w tym kraju. Edycje z roku 1970 oraz 1986 różniły się jednak tym, że wówczas Meksykanie w pojedynkę organizowali piłkarskie MŚ.

Tym razem Meksyk to jeden z trzech krajów-gospodarzy, obok Stanów Zjednoczonych (organizowali MŚ 1994) i Kanady (pierwszy raz w roli gospodarza).

Szaleństwo wśród Meksykanów trwa, co wywołuje również dosyć niebezpieczne sytuacje. Jedną z takich nagrano w tzw. strefie kibica w Guadalajaerze. Tłum napierających kibiców nagle sforsował ogrodzenie. Sytuacja była niebezpieczna, bo ludzi było naprawdę sporo, a w takich sytuacjach może nawet dojść do stratowania obecnych w tłumie osób.

Szczęście w nieszczęściu, choć sytuacja wymknęła się spod kontroli, obyło się bez poważniejszych konsekwencji. Kibice bez większego problemu byli jednak w stanie poradzić sobie zarówno z samym ogrodzeniem, jak i ochroną, która zabezpieczała tę część terenu – specjalnie przygotowanego na piłkarskie MŚ.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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Źródło: X / @wradiogdl