Gwiazda piłkarskich MŚ ma ogromne problemy! To koniec mundialu?

Brazylia ma na swoim koncie cztery punkty po dwóch meczach piłkarskich MŚ. Canarinhos rozpoczęli od bramkowego remisu (1:1) w starciu z drużyną Maroko, a następnie pokonali przekonująco (4:0) słabiutkie Haiti.

Problem w tym, że w drugim meczu z kontuzją boisko musiał opuścić Raphinha. Według pierwszych informacji, potwierdzonych następnie w krótkim oświadczeniu brazylijskiej federacji piłkarskiej, piłkarz ma mieć problemy z udem.

Raphinha w sporych tarapatach! Sensacyjne doniesienia prosto z MŚ

Okazuje się jednak, że gwiazda Canarinhos oraz kluczowy zawodnik FC Barcelony może mieć dużo więcej powodów do bólu głowy, aniżeli uraz odniesiony w rywalizacji z Haiti. W trakcie trwającego mundialu pojawiły się bowiem zaskakujące doniesienia, że Brazylijczyk ma opuścić zespół mistrzów Hiszpanii. To byłby z pewnością spory cios dla Barcelony trenera Hansiego Flicka.

Raphinha ma być kuszony ogromną ofertą z Arabii Saudyjskiej. Dlaczego Brazylijczyk miałby się zdecydować na tak nagłe przenosiny? Tu pojawia się postać... byłego reprezentanta Brazylii. Vampeta w jednym z brazylijskich programów publicystycznych przyznał, że ma wieści dotyczące sporych problemów Raphinhi.

Gwiazdor popadł w kłopoty finansowe, zmaga się dodatkowo z problemami rodzinnymi. Z tego względu, zdaniem byłego piłkarza Canarinhos, Raphinha może nawet wyjechać z turnieju MŚ 2026.

Rozwiązaniem kłopotów ma być właśnie transfer do Al-Hilal. Saudyjskie pieniądze miałyby pomóc w rozwiązaniu kłopotów, które mocno zajmują głowę uznanego piłkarza. Vampeta, wypowiadając rewelacje ws. Raphinhi, powołał się na osoby z bardzo dobrze poinformowane w tematach dotyczących hiszpańskiego futbolu.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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