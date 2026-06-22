Lionel Messi mundialowym królem! Tak pobił najważniejszy rekord

Argentyńczyk dokonał tego na kilkadziesiąt godzin przed swoimi 39 urodzinami. Lionel Messi wpisał się na listę strzelców w 38 minucie pierwszej połowy, zamykając ładną, składną akcję Albicelestes.

Lionel Messi pobił rekord piłkarskich MŚ! Kapitalna forma strzelecka

Dla kapitana mistrzów świata to był już czwarty gol podczas MŚ 2026. Wcześniej Argentyńczyk popisał się kapitalnym występem przeciwko Algierii, niemal w pojedynkę rozstrzygając losy rywalizacji. Trzy gole Messiego i wynik 3:0 mówią wszystko. Co ciekawe, arbitrem tego spotkania był Szymon Marciniak.

Co ciekawe, rekord Messi mógł pobić dużo wcześniej, ale... zmarnował rzut karny. Dodajmy, już trzeci w jego karierze, spoglądając na mundialową historię.

Warto dodać, że to szósty mundial w historii argentyńskiego wirtuoza. Po raz pierwszy Messi miał okazję pojechać na najważniejszą reprezentacyjną imprezę piłkarską świata w 2006 roku.

Przed rozpoczęciem MŚ 2025 najlepszym strzelcem mundialowym w dziejach był Miroslav Klose. Reprezentant Niemiec (z polskimi korzeniami) zdobył 16 goli na mistrzostwach świata. Ten rekord przeszedł już jednak do lamusa.

Co więcej, Argentyna ostatecznie zwyciężyła 2:0 z Austrią, a Messi – jakżeby inaczej – dołożył swoje trafienie numer 18. Tym samym Argentyńczyk ma już pięć goli w trakcie MŚ 2026. Gigant!

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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