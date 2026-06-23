Cristiano Ronaldo przebił wszystkich! Historyczne sceny na mundialu

Zdobywając gola w meczu rozgrywanym dokładnie 23 czerwca 2026 roku, Cristiano Ronaldo stał się pierwszym piłkarzem w dziejach MŚ, który trafiał do siatki na... sześciu mundialach!

Przypomnijmy, że debiut Portugalczyka miał miejsce w 2006 roku. CR7 nie opuszczał od tego czasu imprez w latach: 2010, 2014, 2018, 2022 i tej tegorocznej, tj. 2026.

Co jednak najistotniejsze, w każdym z turniejów MŚ legendarny piłkarz zdobywał co najmniej jednego gola dla Portugalii. Tego na MŚ 2026 ustrzelił, mając już ponad... 41 lat.

To zresztą nie było ostatnie trafienie dnia w wykonaniu Portugalczyka. CR7 trafił jeszcze na 3:0, w pierwszych 45. minutach. Kapitan Portugalii dołożył tym samym do swojego dorobku kolejny rekord – jako najstarszy piłkarz w historii MŚ ustrzelił dublet.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

Czytaj też:

Mundial, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Ta książka jest właśnie taka!Czytaj też:

Lionel Messi mundialowym królem! Tak pobił najważniejszy rekord