Polak legendą na miarę Cristiano Ronaldo. Wyjątkowe słowa w trakcie MŚ 2026

Druga kolejka rozgrywek grupowych w trakcie piłkarskich MŚ powoli dobiega końca. W czwartkowy (tj. 23 czerwca) wieczór polskiego czasu oczy kibiców w szczególności zwrócone były na Houston. To tam odbył się mecz Portugalii z Uzbekistanem. Pytanie brzmiało: Czy Cristiano Ronaldo będzie w stanie przełamać swoją strzelecką niemoc?

Mateusz Borek wspomniał o legendzie. Cristiano Ronaldo jak Grzegorz Lato

Rzeczywiście, CR7 potrafił odpowiedzieć na krytykę w swoim stylu. Portugalczyk ostatecznie zakończył mecz z dubletem. Kapitan Portugalii stał się tym samym pierwszym w dziejach piłkarskich MŚ zawodnikiem, który zaliczał trafienia na sześciu mundialach. Co więcej, Cristiano Ronaldo, zdobywając dwa gole przeciwko Uzbekistanowi, został najstarszym zdobywcą dubletu w dziejach MŚ. Warto przypomnieć, że CR7 ma już ponad 41 lat na karku.

Przy okazji drugiego trafienia legendarnego Portugalczyka, na ważny szczegół zwrócił uwagę Mateusz Borek. Komentujący to spotkanie dla TVP Sport dziennikarz podkreślił, że Cristiano Ronaldo zdobył swojego dziesiątego gola w karierze na MŚ. Wyrównał tym samym dorobek Grzegorza Lato. Polski napastnik potrzebował na to jednak tylko trzech mundialów, a CR7 aż sześciu.

– Czasem o tym trochę zapominamy. A jednak należy pamiętać, że Grzegorz Lato wielkim piłkarzem był – przyznał Borek w trakcie transmisji meczu Portugalczyków z Uzbekami.

– Bez dwóch zdań – dodał współkomentator spotkania Grzegorz Mielcarski.

Dodajmy, że Lato zdobył z reprezentacją dwa medale na MŚ – dwukrotnie kończąc na trzecich miejscach – w 1974 i 1982 roku.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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