Szaman zaczarował gwiazdę na MŚ! Niewiarygodna historia na mundialu

To jedna z najbardziej szalonych historii związanych z trwającym mundialem. O praktykach powiązania działań szamanów z wynikami sportowymi drużyn z Afryki, wiadomo nie od dziś. Mocno zaskakujące jest jednak to, co wydarzyło się w trakcie rywalizacji Anglii z Ghaną. Choć Anglicy rozpoczęli MŚ 2026 od efektownej wygranej nad Chorwacją (4:2), przeciwko rywalowi z Afryki nie mieli sposobu na sforsowanie szczelnej defensywny przeciwnika.

Harry Kane zaczarowany przez szamana? Niezwykła historia z piłkarskich MŚ

Jeszcze zanim mecz się rozpoczął, Ghana otrzymała to nietypowe wsparcie. Szaman Nana Kwaku Bonsam przekonywał, że skupi się nad powstrzymaniem kapitana Anglików. Harry Kane tym razem miał zakończyć mecz bez zdobytego gola.

„Pracuję nad Harrym Kane'em. Już wcześniej pokazałem, na co mnie stać, więc wiem, jaką pracę muszę wykonać, by go zatrzymać. Nie życzę mu poważnego urazu. To będzie tylko na tyle, by zatrzymać go w meczu przeciwko mojemu krajowi. Wykonam swoją pracę, aby to pomogło Ghanie” – przekonywał ghański szaman.

I rzeczywiście, spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0, a sam Kane zmarnował kilka okazji, które zazwyczaj zamienia na gole.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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