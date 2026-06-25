Koszmar sąsiada Polaków na mundialu! Są pierwsze ważne rozstrzygnięcia

Swoje rozgrywki właśnie zakończyły grupy: A, B i C. Największy wygrany? Patrząc na bilans goli oraz generalne nastroje – z pewnością powodów do narzekania nie mają Meksykanie. W swoim ostatnim meczu gospodarze rozbili aż 3:0 Czechów.

Nasi południowi sąsiedzi zanotowali katastrofalny mundial. Czesi zakończyli rozgrywki w grupie A na ostatnim miejscu w stawce. Zaledwie jeden punkt i bilans bramkowy na poziomie -4, to z pewnością nie jest powód do zadowolenia.

RPA z sensacyjnym awansem! Kolejny udany mecz Canarinhos na MŚ

Pozostając jeszcze na moment przy rozstrzygnięciach w grupie A, zapewne mało kto spodziewał się, że do dalszych gier awansują piłkarze Republiki Południowej Afryki. A jednak, po fatalnej inauguracji z Meksykiem, punkt przeciwko Czechom (1:1), a następnie wygrana z Koreą Południową (1:0), dała awans do fazy pucharowej.

W grupie B pierwsze miejsce ostatecznie zajęli Szwajcarzy, po zwycięstwie nad Kanadą (2:1). Z mundialem pożegnał się za to Katar. Gospodarz poprzednich MŚ, podobnie jak Czesi, nie będzie dobrze wspominał tegorocznego mundialu. Punkt zdobyty – o ironio – właśnie ze zwycięzcami grupy, nic nie dał.

Zadowoleni z fazy grupowej mogą być za to Brazylijczycy. Canarinhos wygrali dwa mecze, jeden zremisowali i pewnym krokiem zapewnili sobie miejsce w decydującej rozgrywce. W ostatnim meczu grupowym Brazylia bez problemów ograła Szkocję aż 3:0.

Bohater spotkania? Vinicius Junior, autor dwóch goli dla zwycięzców. Był nawet trzeci, ale ostatecznie nie został uznany przez sędziego – do końca nie wiadomo dlaczego – ale zdaniem arbitra, gwiazda Realu Madryt faulowała swojego przeciwnika.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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