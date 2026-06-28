Cristiano Ronaldo trafił najgorzej, jak mógł. Czas na poważne granie na mundialu!

Nie ma co ukrywać, FIFA przygotowała dla kibiców piłkarskich spory maraton, spoglądając na liczbę meczów do obejrzenia w trakcie trwającego mundialu. Faza grupowa, w której wzięło udział aż 48 zespołów, właśnie dobiegła końca. Ale to nie koniec dodatków, które rzekomo mają uatrakcyjnić piłkarskie MŚ.

Zanim zaczniemy rywalizację w tradycyjnej – 1/8 finału – do zagrania w fazie pucharowej będzie jeszcze 1/16. Wiele zespołów otrzymało bowiem tzw. drugą szansę i z trzecich miejsc w swoich grupach, mogło przedostać się i przedostało do dalszych marzeń o sukcesie na najważniejszej imprezy czterolecia.

Cristiano Ronaldo zaliczy katastrofę? Potężna siła drużyn z Afryki!

Spore problemy mogą czekać Portugalię. Cristiano Ronaldo i spółka trafili bowiem na Chorwację już na etapie 1/16 finału. Legendarny Portugalczyk z pewnością chciałby sięgnąć ze swoją reprezentacją po triumf na mundialu. Chorwacja przyzwyczaiła jednak do tego, że jest wyjątkowo mocna na dużych imprezach. Dwa ostatnie mundiale? Chorwaci byli wicemistrzami świata (2018) oraz brązowymi medalistami (2022). O takich osiągnięciach CR7 i Portugalia może tylko pomarzyć.

Choć fakt faktem, Portugalczyk ze swoimi kolegami z kadry sięgnął po mistrzostwo Europy. Miało to jednak miejsce niemal równo dekadę temu, podczas Euro 2016 we Francji. Po drodze, na etapie ćwierćfinału, Portugalia wyeliminowała Polskę.

Mecz Portugala – Chorwacja już w piątek, tj. 3 lipca, o godzinie 1:00 polskiego czasu. Jakie mecze zapowiadają się jeszcze ciekawie? Z pewnością emocji nie powinno brakować w rywalizacji Brazylii z Japonią (poniedziałek, 29 czerwca, g. 19:00). Do tego wtorkowe starcia, czyli Holandia – Maroko oraz Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia, również powinny przynieść sporo emocji.

Warto dodać, że reprezentacje Afrykańskie wywalczyły 9 z 10 możliwych awansów do fazy pucharowej. Wyłamała się tylko Tunezja, która zanotowała katastrofalne MŚ, a już w trakcie turnieju... zwolniła swojego trenera. Niewiele to jednak pomogło.

Warto również spoglądać na to, co wyprawia Lionel Messi. Kapitan Argentyńczyków, który zdołał już pobić rekord w liczbie zdobytych goli na piłkarskich MŚ, nie zamierza zwalniać tempa. W ostatnim grupowym meczu, choć pojawił się na boisku dopiero w drugiej połowie, wchodząc z ławki rezerwowych – i tak zdobył swoje trafienie na MŚ 2026.

To już szósty gol Argentyńczyka podczas trwającego mundialu.

Mecze fazy 1/16 mundialu potrwają od niedzieli (28.06) do soboty (4.07).

Terminarz meczów 1/16 finału MŚ 2026

Niedziela, 28 czerwca

Republika Południowej Afryki – Kanada (21:00)



Poniedziałek, 29 czerwca

Brazylia – Japonia (19:00)



Niemcy – Paragwaj (22:30)



Wtorek, 30 czerwca

Holandia – Maroko (3:00)



Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia (19:00)



Francja – Szwecja (23:00)



Środa, 1 lipca

Meksyk – Ekwador (3:00)



Anglia – Demokratyczna Republika Konga (18:00)



Belgia – Senegal (22:00)



Czwartek, 2 lipca

USA – Bośnia i Hercegowina (2:00)



Hiszpania – Austria (21:00)



Piątek, 3 lipca

Portugalia – Chorwacja (1:00)



Szwajcaria – Algieria (5:00)



Australia – Egipt (20:00)



Sobota, 4 lipca

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka (0:00)



Kolumbia – Ghana (3:00)



Pełen terminarz oraz wynik fazy grupowej dostępne są dodatkowo w tym miejscu.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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