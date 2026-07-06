Koniec kariery Cristiano Ronaldo! Co za sceny na mistrzostwach świata

Wsłuchując się w to, co można było usłyszeć przy okazji otwarcia fazy pucharowej trwającego mundialu, CR7 miał podjąć decyzję związaną ze swoją karierą. Reprezentacyjnie MŚ 2026 miały być pożegnaniem z drużyną narodową legendarnego Portugalczyka.

Tego zdania była... siostra mającego 41 lat kapitana Portugalii. Pisaliśmy o tym szerzej na łamach WPROST przy okazji meczu Portugalczyków z Chorwatami, ostatecznie wygranego przez tych pierwszych (2:1) na etapie 1/16 finału turnieju.

Koniec Cristiano Ronaldo! Koszmar Portugalii na finiszu meczu

Co jest pewne? Hiszpania nadal w grze o wielkie rzeczy podczas trwającego mundialu. Wygraną 1:0 w derbach Półwyspu Iberyjskiego zagwarantował w doliczonym czasie drugiej połowy Mikel Merino.

Piłkarz na co dzień grający w barwach Arsenalu został wprowadzony na boisko zaledwie pięć minut przed trafieniem do siatki, w 85. minucie. Świetną asystę zanotował zresztą inny z rezerwowych Hiszpanów – na co dzień zawodnik FC Barcelony – Ferran Torres.

Samo spotkanie jednak rozczarowało. Hiszpania i Portugalia pokazały, że na boisku spotkały się drużyny, które świetnie się znają. A przechytrzenie przeciwnika było tego dnia bardzo trudne. Wydaje się, że największym wygranym był trener mistrzów Europy – Luis de la Fuente. Jego zmiany sprawiły, że zespół zadał decydujący cios, wyrzucający Portugalię z turnieju.

A co z CR7? Na finiszu nie zabrakło wzruszenia na twarzy Portugalczyka. Wiadomo bowiem, że na MŚ już więcej ten piłkarz nie zagra. Czy to będzie również pożegnanie z karierą reprezentacyjną, jak informowano przed starciem z Chorwacją oraz nie wykluczał sam zawodnik, wypowiadając się w trakcie mundialu? Wydaje się, że tak.

Z drugiej jednak strony, mowa o wyjątkowej, legendarnej postaci. CR7 w swojej historii występów na MŚ zagrał 27 meczów, zdobywając 11 goli. Bilans tegorocznego mundialu? 5 meczów i 3 trafienia. Pierwszy raz na MŚ portugalski as zagrał w 2006 roku. Następnie nieprzerwanie – w 2010, 2014, 2018, 2022 i 2026.

Hiszpanie w ćwierćfinale zagrają ze zwycięzcą meczu USA – Belgia.

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