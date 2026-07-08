Mundial rozgrzał się do czerwoności! Najważniejsze mecze właśnie teraz

Choć początkowo wydawało się, że MŚ 2026 mogą być zaskakujące – in minus – dla Starego Kontynentu, ostatecznie wszystko wróciło „do normy”. W gronie ośmiu ćwierćfinalistów jest aż sześciu przedstawicieli z Europy. Co istotne, w tym gronie nie ma takich wielkich MŚ, jak Niemcy (odpadli z Paragwajem w 1/16 finału) czy Włosi, którzy... nie zakwalifikowali się nawet do turnieju.

Kto i z kim w decydującej fazie piłkarskich MŚ? Wszystko w jednym miejscu!

Po fazie 1/8 finału, w turnieju nastąpił dzień przerwy. Już od czwartku (tj. 9 lipca), rozpoczną się jednak ćwierćfinały. Warto dodać, że wszystkie mecze będą już rozgrywane na terenie Stanów Zjednoczonych. I to do końca turnieju, którego finisz odbędzie się 19 lipca, czyli w przyszłą niedzielę, meczem o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji na świecie.

Terminarz ćwierćfinałów piłkarskich MŚ 2026

Czwartek, 9 lipca, g. 22:00 (Boston, USA)

Francja – Maroko



Piątek, 10 lipca, g. 21:00 (Los Angeles, USA)

Hiszpania – Belgia



Sobota, 11 lipca, g. 23:00 (Miami, USA)

Norwegia – Anglia



Niedziela, 12 lipca, g. 3:00 (Kansas City, USA)

Argentyna – Szwajcaria



Francja



Francuzi byli najlepszą drużyną grupy I. Rozpoczęli od wygranej 3:1 nad Senegalem, następnie 3:0 ograli Irak oraz w meczu zamykającym tę część MŚ – rozbili grających w rezerwowym składzie Norwegów aż 4:1. W 1/16 finału Trójkolorowi nie mieli najmniejszych problemów ze Szwedami (3:0), tymi samymi, którzy w barażach wyeliminowali Polaków. Za to w fazie 1/8 po trudnym, fizycznym starciu (na pograniczu chamstwa), Francja pokonała Paragwaj (1:0). Kylian Mbappe, kapitan Francuzów, ma na swoim koncie już 7 goli i 2 asysty. Nieźle wygląda też dorobek Ousmane Dembele – 4 gole i 2 asysty. Czy Francja trzeci raz z rzędu znajdzie się w finale MŚ? W 2018 roku zespół trenera Didiera Deschampsa był mistrzem, w 2022 przegrał za to po kapitalnym starciu z Argentyną.



Maroko



Już w pierwszym meczu MŚ 2026 Marokańczycy pokazali swoją moc, będąc blisko ogrania Brazylijczyków. Ostatecznie skończyło się na podziale punktów (1:1). W dwóch kolejnych meczach Maroko wygrało jednak ze Szkocją (1:0) oraz Haiti (4:2), kończąc grupową część z dorobkiem 7 punktów i drugim miejscem w grupie C. W 1/16 finału Maroko zdołało wyszarpać Holendrom sukces golem w samej końcówce spotkania na 1:1. W serii rzutów karnych drużyna z Afryki triumfowała 3:2, zasłużenie, będąc w tym meczu zespołem lepszym. Starcie 1/8 finału? Dużo spokojniejsze, Marokańczycy uporali się z gospodarzem Kanadą – wygrywając 3:0. Zdobywca Pucharu Narodów Afryki (2025) jest blisko wejścia drugi raz z rzędu do półfinału MŚ. A co istotne, siłą jest właściwie cały zespół. Najlepszym strzelcem Ismael Saibari (3 gole na turnieju), a wielkim liderem kapitan Achraf Hakimi.



Hiszpania



Mistrzowie Europy (2024) w pięciu meczach MŚ 2026 nie stracili ani jednego gola! Kolejno: 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka, 4:0 z Arabią Saudyjską, 1:0 z Urugwajem, 3:0 z Austrią (1/16) i 1:0 z Portugalią (1/8). Bramkarz Unai Simon został absolutnym rekordzistą mundialowym pod tym względem. Co jednak najistotniejsze, Hiszpania jest do bólu konsekwentna. Trener Luis de la Fuente sięga po kolejnych piłkarzy, a oni odpłacają się czymś szczególnym. Tak było w meczu z Portugalią. Cristiano Ronaldo i spółka przegrali po akcji, w której kluczową rolę odegrali rezerwowi. Podawał bowiem Ferran Torres, a gola zdobył Mikel Merino. Najlepszym strzelcem Hiszpanów jest za to Mikel Oyarzabal, autor 4 trafień. Napastnik Realu Sociedad dołożył również jedną asystę w trakcie MŚ 2026.



Belgia



Najbardziej szalona opowieść w gronie ćwierćfinalistów mundialu. Belgowie mieli bowiem spore problemy jeszcze w fazie grupowej. Ostatecznie z pięcioma punktami wygrali grupę G, remisując z Egiptem (1:1), z Iranem (0:0) i wysoko ogrywając najsłabszą w stawce Nową Zelandię (5:1). W 1/16 finału w sobie tylko znany sposób Belgowie odrobili dwa gole straty w końcówce, a następnie wyeliminowali Senegal w dogrywce (3:2). Za to w 1/8 finału za Belgię kciuki trzymała... większość świata, po interwencji Białego Domu (na czele z Donaldem Trumpem) u FIFA w kontekście jednej z gwiazd kadry USA. Ostatecznie Amerykanie zostali rozbici przez Belgów aż 4:1. Kolejną młodość przeżywa Romelu Lukaku. Trzy gole weterana, głównie wchodzącego z ławki rezerwowych, to spore wsparcie dla drużyny trenera Rudiego Garcii. Dodajmy, że Belgowie w 2018 roku była trzecią drużyną świata.



Norwegia



Mieli dokonać czegoś wielkiego na MŚ 2026 i faktycznie, dokonują. Norwegowie wyszli z grupy I za plecami Francji (4:1 z Irakiem, 3:2 z Senegalem, 1:4 z Trójkolorowymi). Następnie pokonali solidny zespół Wybrzeża Kości Słoniowej (2:1) i wysłali do domu Canarinhos (2:1). Niekwestionowaną gwiazdą drużyny i całych MŚ jest Erling Haaland. Napastnik ma 7 goli na koncie. Pokaz siły piłkarz grający na co dzień w Manchesterze City pokazał zwłaszcza przeciwko Brazylijczykom, aplikując im dublet, pozbawiający marzeń o jakimkolwiek sukcesie. Nie można jednak zapominać o nieoczekiwanym bohaterze między słupkami Norwegów. Ørjan Nyland miał być jednym z najsłabszych punktów, a okazało się, że bramkarz m.in. obronił rzut karny przeciwko Brazylii. Świetną formę na MŚ przywiózł również kapitan Martin Ødegaard.



Anglia



Czy Anglicy po 60 latach ponownie zostaną mistrzami świata? Do tego droga daleka, ale zespół pod batutą Niemca Thomasa Tuchela rośnie z meczu na mecz w siłę. Faza grupowa? 4:2 z Chorwacją, 0:0 z Ghaną i 2:0 z Panamą. Faza pucharowa? Wyszarpane zwycięstwo z DR Konga (2:1) w 1/16 finału, Harry Kane i jego dublet ratujący Anglię. A następnie świetny mecz przeciwko gospodarzom i sukces (3:2) na Estadio Azteca z Meksykiem. Dodajmy, w 1/8 finału Anglicy musieli walczyć w osłabieniu po czerwonej kartce, ale nie dali się Meksykowi. Jeśli ktoś ma wprowadzić Anglię do gry o trofeum, to tylko duet: Jude Bellingham (4 gole i 1 asysta) i Harry Kane (6 goli i 1 asysta). Wydaje się, że trener Tuchel ma pomysł na drużynę, zwłaszcza w momentach kryzysowych. Tych już kilka Anglia ma za sobą na MŚ 2026 i z każdych tarapatów wyszła obronną ręką.



Argentyna



Obrońcy tytułu z meczu na mecz potwierdzają, że Albicelestes – to nie tylko Lionel Messi. Ale fakt faktem, bez legendarnego piłkarza, nie byłoby aż takiej siły po stronie reprezentacji z Ameryki Południowej. Argentyna z kompletem punktów zakończyła fazę grupową (3:0 z Algierią, 2:0 z Austrią, 3:1 z Jordanią). Problemy zaczęły się w części pucharowej. Najpierw nieoczekiwana dogrywka z Republiką Zielonego Przylądka. A następnie szalony finisz w rywalizacji z Egiptem. W obu przypadkach wynik końcowy to 3:2. Podobnie jak Anglicy, Argentyńczycy sporo już przeszli w drodze do najlepszej ósemki MŚ 2026. Messi? To klasa sama w sobie. Argentyńczyk ma już 8 goli (plus 1 asysta) na tegorocznym mundialu. Wydaje się jednak, że mając 39 lat, gracz z numerem 10 ma wielką ochotę na obronę mistrzowskiego tytułu.



Szwajcaria



Choć Helweci zaczęli turniej od kompromitującego remisu (1:1) z Katarem, później było już tylko lepiej. Szwajcaria w najlepszej ósemce MŚ zameldowała się pierwszy raz od 1954 roku. Zaczęło się od wygranej grupy B: wspomniane 1:1 z Katarem, 4:1 z Bośnią i Hercegowiną oraz 2:1 z Kanadą. W fazie pucharowej 2:0 z Algierią (1/16) oraz wygrana po konkursie rzutów karnych z Kolumbią (0:0 i 4:3 w karnych). Mecz Szwajcaria – Kolumbia był najsłabszym ze spotkań 1/8 finału turnieju, ale jeśli zakończony awansem, to tylko przyklasnąć drużynie trenera Hakana Yakina. O tym, że Polska mogła być taką Szwajcarią, gdyby podejmowano bardziej rozsądne decyzje, napisaliśmy zresztą dłuższy tekst na łamach WPROST. Najlepszy strzelec? W klasyfikacji kanadyjskiej błyszczy Johan Manzambi, autor 3 goli i 2 asyst.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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