Szymon Marciniak sędzią finału mundialu? Decyzja FIFA została podjęta!

O tym, że szanse na ponowne poprowadzenie finału mundialu przez Polaka wzrastają, pisaliśmy już kilka dni temu na łamach WPROST. Szymon Marciniak w trakcie trwających MŚ 2026 pojawił się na murawie dwukrotnie. Polak był rozjemcą w rywalizacjach Argentyna – Algieria oraz Egipt – Iran. Wydaje się, że w obu przypadkach Marciniak zdał egzamin.

„L’Équipe”: Szymon Marciniak blisko finału mundialu! Są przecieki z FIFA

Szef Komisji Sędziowskiej FIFA Pierluigi Collina jest zdecydowanie po stronie polskiego arbitra, niezależnie od tego, jak decyzje sędziego z Płocka są interpretowane przez kibiców. Marciniak podjął kilka odważnych decyzji, m.in. nie wyrzucając z boiska Lionela Messiego oraz odwołując pierwotnie uznany gol dla Irańczyków. W tym drugim przypadku trafienie dawało Iranowi awans do fazy pucharowej. Po konsultacji z VAR wydaje się, że Polak podjął słuszną decyzję.

FIFA nie wyznaczyła polskiego sędziego do żadnego z meczów ćwierćfinałowych. Co to oznacza? Paradoksalnie, to mogą być naprawdę dobre wieści dla Marciniaka. Wygląda bowiem na to, że polski arbiter może być wyznaczony do jednego z czterech najważniejszych spektakli tegorocznego mundialu – czyli dwa półfinały, starcie o 3. miejsce lub finał.

Światowa federacja podała, kto poprowadził mecze 1/4 finału w oficjalnym komunikacie.

Jaka jest szansa, że Marciniak poprowadzi finał? Zdaniem dziennikarzy „L’Équipe” Polak jest w gronie trzech głównych faworytów. Decyzja zapadnie na podstawie rozstrzygnięć w mundialowych meczach. Oprócz Marciniaka dwójką faworytów są: Francuz Clement Turpin oraz Rumun Istvan Kovac.

W przypadku tego pierwszego, jednoznaczne z „odpadnięciem” ze stawki – będzie obecność Trójkolorowych w grze o trofeum. Kovac ma być za to faworytem numer 1, choć FIFA może postawić na doświadczenie Marciniaka. W kuluarach przewija się jedynie zastrzeżenie względem Polaka, dotyczące... obecności w finale Argentyny.

Marciniak miał bowiem sędziować kilka meczów Lionela Messiego i spółki, w tym na obecnym turnieju. FIFA wolałaby uniknąć jakichkolwiek kontrowersji, co do częstotliwości prowadzenia spotkań Albicelestes przez Polaka. Wydaje się zatem, że idealnym układem dla polskiego arbitra byłby finał z udziałem Francji i bez Argentyny.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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