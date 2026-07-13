Szymon Marciniak poprowadzi finał mundialu? FIFA wreszcie to ujawniła!

Warto przypomnieć, że Szymon Marciniak nie był jednak pierwszym polskim arbitrem, obecnym w wielkim finale mundialu. Wcześniej tej sztuki dokonał Michał Listkiewicz, będąc sędzią liniowym w finałowej batalii na MŚ 1990. Polak był w trójce sprawiedliwych na stadionie w Rzymie, gdzie RFN wygrało z Argentyną 1:0.

Arbiter z Płocka podczas trwającego mundialu tylko dwa razy pojawił się na boisku w roli głównego rozjemcy. Były to mecze fazy grupowej, w której Argentyna zmierzyła się z Algierią oraz Egipt z Iranem.

Szymon Marciniak w finale MŚ? FIFA ujawniła swoją decyzję!

O tym, że polski sędzia na duże szanse na ponowne poprowadzenie finału MŚ, informowaliśmy kilka dni temu na łamach WPROST. Dziennikarze francuskiego dziennika sportowego „L’Équipe” wskazywali Polaka w trójce najbardziej prawdopodobnych wyborów ze strony Komisji Sędziowskiej FIFA względem najważniejszego meczu czterolecia.

Co ciekawe, jeden z tego tercetu – Clement Turpin – poprowadził ćwierćfinał, w którym Anglicy wyeliminowali Norwegów, wygrywając po dogrywce 2:1. Francuz nie popisał się jednak, uznając gola, który... nie powinien paść. Przy wyrównującym trafieniu dla Anglii piłka zahaczyła bowiem o kabel kamery telewizyjnej, wiszący nad murawą.

FIFA tłumaczyła się brakiem jakiegokolwiek sygnału ze specjalnego, technicznego rozwiązania, stosowanego podczas MŚ 2026. Problem w tym, że cała aparatura działa do pewnej wysokości, ale raczej nie tej, na której znajdowała się piłka, w momencie rozpoczęcia – kuriozalnie przypadkowego – akcji bramkowej dla Anglików.

Tak czy owak, sędzia Turpin gola uznał. Norwegowie zostali skrzywdzeni, a Francuz... może przypłacić tą decyzją swój ewentualny udział w grze o puchar. Dodatkowo sędzia Turpin jest zależny od tego, co wydarzy się w półfinale Francja – Hiszpania. Jeśli Trójkolorowi zagrają w finale, to automatycznie zamyka szansę dla Francuza na poprowadzenie niedzielnego (tj. 19 lipca) meczu.

A co z Marciniakiem? Polak miał być wyznaczony na półfinał, właśnie pomiędzy Francją i Hiszpanią. Taki wybór również zamykałby temat Marciniaka w finale. FIFA ogłosiła jednak, że arbitrem wtorkowego (tj. 14 lipca) meczu będzie Ivan Barton z Salwadoru. Sędzia, który również był mocno ceniony za swoją pracę podczas MŚ 2026.

Czyżby to oznaczało, że Marciniak otrzyma miejsce w finale? Scenariuszy nadal jest kilka. Polak raczej nie poprowadzi meczu z udziałem Argentyny, bo sędziował już zespołowi Lionela Messiego i spółki spotkanie w trakcie tego mundialu. Dodatkowo Marciniak kojarzony jest też z finałem MŚ 2022 z udziałem Albicelestes. Można zatem zakładać, że Polak będzie sędziował finał mundialu drugi raz z rzędu, jeśli o puchar nie zagrają Argentyńczycy.

Idealnym układem byłby zatem scenariusz, w którym Francja zagra z Anglią. Wtedy FIFA nie postawi na wspomnianego Turpina, a w grze zostałby jedynie ceniony – i wskazywany także przez dziennikarzy „L’Équipe” – Rumun Istvan Kovac.

Nie jest jednak tajemnicą, że szef Komisji Sędziowskiej FIFA – Pierluigi Collina – ma słabość do Marciniaka. Przede wszystkim Włoch mocno ceni sobie pracę wykonywaną przez polskiego arbitra. Może się zatem okazać, że Marciniak zostałby pierwszym w historii mundialowej(!) sędzią, który poprowadziłby dwa finały MŚ.

Najważniejsze decyzje ws. sędziowskich obsad najważniejszych meczów MŚ 2026 zapadną w przeciągu najbliższy dni.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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