Szymon Marciniak dostał finał mundialu? FIFA wreszcie ujawniła prawdę!

Co to oznacza? Rozwiązania są już tylko trzy. Do końca piłkarskich MŚ 2026 pozostały cztery mecze, ale do obsadzenia w kontekście arbitrów, już tylko dwa. W poniedziałek (tj. 13 lipca) informowaliśmy, że Szymon Marciniak nie został wyznaczony do poprowadzenia półfinału Francja – Hiszpania.

Jak się okazuje, podobnie jest w przypadku drugiego z półfinałów, czyli środowej rywalizacji Argentyna – Anglia. Sędzia Ismail Elfath, czyli reprezentant USA, otrzymał przywilej poprowadzenia kluczowego spotkania w kontekście walki w strefie medalowej.

FIFA czeka z Szymonem Marciniakiem? Polak o krok od drugiego finału MŚ

Wracając do arbitra z Płocka, skoro Elfath poprowadzi półfinał, automatycznie Komisja Sędziowska FIFA nie przewiduje, żeby znalazł się z gwizdkiem w grze o puchar. Marciniak może zatem zostać wyznaczony albo do sobotniego (tj. 18 lipca) meczu o 3. miejsce, albo znaleźć się w wielkim finale w niedzielę (tj. 19 lipca).

Trzeci, najbardziej smutny scenariusz, to ostateczny wyjazd polskiego arbitra z MŚ bez możliwości poprowadzenia żadnego(!) meczu w fazie pucharowej mundialu. Wydaje się, że Polak swoją pracą w fazie grupowej nie sprawił, żeby Komisja Sędziowska FIFA miała go potraktować w taki sposób. Tym bardziej że w kilku sytuacjach polski arbiter wytrzymał presję, pomimo stawki meczów.

Zagraniczne media przewidują, że największym rywalem w grze o finał dla Polaka jest Rumun Istvan Kovac.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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