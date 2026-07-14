Były kapitan reprezentacji Polski nie gryzł się w język. „To jest morderstwo”

Jacek Bąk w reprezentacji Polski występował w latach 1993-2008. Łącznie w seniorskiej drużynie narodowej obrońca rozegrał 96 meczów, zdobywając 3 gole. Piłkarz dwukrotnie zagrał na mundialu, w 2002 roku w Korei i Japonii oraz 2006 – na niemieckich boiskach. W obu przypadkach reprezentacja Polski kończyła rywalizację na etapie fazy grupowej.

Ostre słowa Jacka Bąka o MŚ 2026. Błędy sędziowskie wypaczają turniej?

Były kapitan reprezentacji Polski słynie z tego, że raczej nie unika mocnych, szczerych opinii, wygłaszanych w mediach. Tym razem Bąk odniósł się do tego, jak wygląda rywalizacja w trakcie MŚ 2026. Na łamach Eurosportu padły mocne słowa.

– Największym problemem tych mistrzostw są sędziowie i o nich mówi się najwięcej. Co oni wyprawiają, to jakaś masakra. To są piłkarskie jaja, a nie mundial. Jest VAR, czujniki w piłkach, a ja odnoszę wrażenie, że to wszystko jest tylko po to, aby pokierować meczem tak, aby zakończył się odpowiednim wynikiem. To jest morderstwo piłki nożnej. Jeden wielki przekręt. Kiedyś nie mogłem zasnąć po obejrzanym meczu z emocji sportowych, a teraz nie mogę zasnąć, bo się trzęsę z powodu sędziów – nie gryzł się w język były kapitan reprezentacji Polski.

Dodajmy, że FIFA być może wybierze do poprowadzenia finału MŚ 2026 polskiego arbitra Szymona Marciniaka.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

Czytaj też:

Polak nowym szefem FIFA? Sensacja gruchnęła w trakcie mundialu! Czytaj też:

Szymon Marciniak dostał finał mundialu? FIFA wreszcie ujawniła prawdę!