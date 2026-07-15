Szymon Marciniak ratunkowo na finał mundialu! FIFA znalazła się pod ścianą

Mistrzowie Europy (2024) pokazali miejsce w szeregu wicemistrzom świata (2022). Hiszpania we wtorkowym (tj. 14 lipca) półfinale udowodniła, że ma zamiar zaatakować tytuł najlepszej drużyny globu.

Po spotkaniu spore pretensje do pracy arbitrów miał trener pokonanych. Didier Deschamps otwarcie krytykował to, jak mecz poprowadził sędzia z Salwadoru. FIFA postanowiła wybrać na tak ważny mecz arbitra z dosyć egzotycznego kraju, choć fakt faktem, ostatecznie wydaje się, że Ivan Barton zaliczył niezły mecz.

Trener Trójkolorowych miał jednak prawo być rozgoryczony. Francuzi zaprezentowali się bowiem bardzo słabo.

Szymon Marciniak w finale mundialu? FIFA znalazła się pod ścianą!

Kolejna dawka otwartej krytyki dotyczącej pracy sędziów podczas MŚ 2026, to kolejny problem dla FIFA. Nie ma co ukrywać, obecny mundial obfitował i obfituje w wiele decyzji, które były uznawane za ogromne kontrowersje.

To tym bardziej pokazuje, że w decydujących meczach Komisja Sędziowska FIFA może postawić na sprawdzone rozwiązania. Za taki z pewnością można uznać Szymona Marciniaka. Czy Polak posędziuje finał MŚ drugi raz z rzędu? Wydaje się, że jest jeden element, który może Polaka wyeliminować. To udział Argentyny w finale mundialu.

– Myślę, że będzie rozważany do jednego z meczów tam, gdzie nie będzie Argentyny, bo FIFA nie chce prowokować po tym jak Marciniak nie dał kartki Messiemu – słusznie ocenił Mateusz Borek z Kanału Sportowego.

Może się zatem okazać, że Polak będzie „opcją ratunkową”. Wspominaliśmy jednak, że szef Komisji Sędziowskiej FIFA Pierluigi Collina nigdy nie zawiódł się na pracy Marciniaka. Z tego choćby względu można zakładać, że jeśli dojdzie do finału Hiszpania – Anglia, czyli powtórki z Euro 2024, to Polak poprowadził niedzielną (tj. 19 lipca) batalię o tytuł.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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