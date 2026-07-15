Alarm ws. Lionela Messiego na mundialu! Co za wieści przed półfinałem

Trzeba przyznać, że w przypadku Lionela Messiego, Cristiano Ronaldo – czy naszego Roberta Lewandowskiego – spoglądanie w metrykę tych piłkarzy, nie ma większego sensu. Każdy z wymienionych udowadnia bowiem, że wiek, to rzeczywiście tylko liczba.

Lionel Messi zachwyca na MŚ 2026. Co za wieści przed Argentyna – Anglia!

Messi ma na swoim koncie 8 bramek i jest kluczową postacią w zespole obrońców tytułu. Argentyńczyk statystycznie błyszczy, oprócz indywidualnych popisów, kreując grę Albicelestes.

Anglicy mogą zatem bić na alarm. Choć Messi nie jest już piłkarzem, który błyszczy na boiskach Europy – tak jak było to przede wszystkim za czasów jego gry w FC Barcelonie – to nadal potrafi pokazać swoje nieprzeciętne możliwości.

Czy wystarczy to do zdobycia drugiego tytułu mistrza świata w karierze? Przypomnijmy, że Messi w 2014 roku przegrał mundialowy finał z Niemcami (0:1), a odbił sobie cztery lata temu (2022) w rywalizacji z Francuzami.

Półfinał Argentyna – Anglia już w środowy (tj. 15 lipca) wieczór. Początek o godzinie 21:00.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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