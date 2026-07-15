Zwycięzca mundialu jest już znany! Aż trudno uwierzyć w te doniesienia

To, co Hiszpanie zrobili z Francuzami w półfinale MŚ 2026, z pewnością na długo pozostanie w pamięci kibiców piłki nożnej. Trójkolorowi wydawali się być gotowi na starcie z mistrzami Europy (2024). Hiszpanie pokazali jednak, że Francuzi – choć nadal są aktualnymi wicemistrzami świata (2022) – w tegorocznym finale nie zagrają.

Bo w starciu z Hiszpanią rywale z Francji nie mieli praktycznie nic do powiedzenia, zasłużenie przegrywając 0:2.

Fabian Ruiz talizmanem reprezentacji Hiszpanii. Mistrz świata jest już znany?

Hiszpania tylko raz w swojej historii zdobywała tytuł najlepszej drużyny globu. Miało to miejsce w 2010 roku. Czy Luis de la Fuente poprowadzi swój zespół do gigantycznego sukcesu? Z pewnością będzie o to dużo łatwiej, jeśli w składzie pojawi się Fabian Ruiz.

Dlaczego akurat ten piłkarz? Okazuje się bowiem, że zawodnik występujący na co dzień w szeregach Paris Saint-Germain, to talizman reprezentacji Hiszpanii. Ruiz rozegrał bowiem 49 meczów dla swojej reprezentacji i żadnego z tych spotkań Hiszpanie nie przegrali w regulaminowym czasie gry. To absolutnie niezwykła statystyka!

Jedyny raz, kiedy Ruiz nie mógł cieszyć się z wygranej – choć była to porażka dopiero po konkursie rzutów karnych – to finał Ligi Narodów przeciwko Portugalii z 2025 roku. Tego typu rozstrzygnięcia statystycznie zapisywane są jednak, jako remisy, czyli rezultaty osiągnięte w regulaminowym czasie gry.

Ruiz w trakcie MŚ 2026 posadził na ławkę Pedriego. As FC Barcelony musiał spoglądać na bardziej doświadczonego kolegę z ławki rezerwowych m.in. podczas wtorkowego (tj. 14 lipca) półfinału z Francuzami. I to kolejny raz był słuszny wybór trenera de la Fuente.

Czyżby Ruiz miał pierwszy raz przegrać w swoim jubileuszowym, 50 występie w narodowych barwach. I to dodatkowo w finale? Trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, więc – z przymrużeniem oka – Hiszpania może już powoli chłodzić szampany.

Pomijając jednak sprawy typowo statystyczne, choć nadal mocno imponujące, Ruiz to jeden z najlepszych graczy drugiej linii występujących na światowych boiskach. Jego obecność w szeregach Hiszpanii – na boisku, pomimo tak dużej konkurencji – czy w barwach PSG, to tylko potwierdzenia, o jakiej skali jakości mowa w jego przypadku.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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