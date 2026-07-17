Szymon Marciniak zna decyzję FIFA ws. finału. Najważniejsza rola ujawniona!

Polscy kibice w ostatnich tygodniach mogli mieć ciche nadzieje, że wydarzy się historia, której jeszcze w dziejach piłkarskich MŚ nie było. Szymon Marciniak jest bowiem cenionym arbitrem, a jego obecność w USA niemal do samego końca mundialu, dawała argumenty za tym, żeby przewidywać Polaka do ważnej roli w meczach o medale turnieju.

Tak się jednak nie stało. Komisja Sędziowska FIFA wyznaczyła arbitrów do prowadzenia najważniejszych meczów MŚ, ale w tym gronie nie znalazł się ani jeden Polak. A największym wygranym można ogłosić Slavko Vincicia.

Szymon Marciniak nie będzie sędzią w finale! FIFA zaskoczyła swoim wyborem

W przypadku Słoweńca najświeższe skojarzenia kibiców z Polski mogą dotyczyć... przegranego barażu ze Szwecją (2:3). Vincić nie był tam człowiekiem, któremu można było wystawić wyjątkowo wysoką notę za wykonaną pracę.

Wybory związane z obsadami sędziowskimi kluczowych meczów wielkich turniejów często bywają jednak dokonywane nieco wbrew krążącym dookoła, wydawałoby się, w miarę racjonalnym argumentom.

"Dziwnie potraktowano Szymona Marciniaka na tym turnieju. Miał sędziować ćwierćfinał, potem półfinał a na koniec myśleliśmy, że albo coś historycznego, albo spotkanie o 3 miejsce. Ostatecznie finał dla Słoweńca Slavko Vincicia a mecz o 3 miejsce dla Wenezuelczyka Jesusa Valenzueli. Szymon Marciniak trenował w Miami i czekał na mecz w fazie pucharowej 19 dni. Jutro prawdopodobnie wraca do Polski. Marciniak zakończył mundial z dwoma meczami na koncie. Argentyna vs Algieria i Egipt vs Iran" – ocenił na portalu X znany dziennikarz i komentator Mateusz Borek.

Faktycznie, tym samym Marciniak kończy turniej z dwoma poprowadzonymi meczami grupowymi. W obu nie brakowało kontrowersji, ale właściwie błyskawiczne były one – pozytywnie dla Polaka – oceniane przez Komisję Sędziowską FIFA. Pierluigi Collina nie zdecydował się jednak postawić na swojego „ulubieńca”, jak określa się polskiego sędziego w oczach włoskiej legendy.

A dlaczego nie Marciniak? Poza wcześniej wymienionym kwestiami, niekoniecznie zawsze dotyczącymi wyłącznie warstwy sportowej, trzeba pamiętać o składzie finału MŚ. Obecność Argentyny i fakt, że Polak prowadził już spotkanie Albicelestes, podejmując szeroko komentowaną decyzję względem Lionela Messiego, również mogła mieć wpływ.

Z pewnością najbardziej szkoda straconej szansy na zapisanie się w dziejach MŚ – dwukrotnie prowadząc finał MŚ. Takiej sztuki nie dokonał żaden arbiter na świecie.

Warto przypomnieć, że Szymon Marciniak nie był jednak pierwszym polskim arbitrem, obecnym w wielkim finale mundialu (MŚ 2022). Wcześniej tej sztuki dokonał Michał Listkiewicz, będąc sędzią liniowym w finałowej batalii na MŚ 1990. Polak był w trójce sprawiedliwych na stadionie w Rzymie, gdzie RFN wygrało z Argentyną 1:0.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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