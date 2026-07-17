Finał mundialu odwołany? Szokujące doniesienia prosto z USA

Warto przypomnieć, że ze względu na stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, odwołany został mecz, który miał być oficjalnym debiutem w MLS Roberta Lewandowskiego. W Chicago sytuacja była jednak na tyle poważna, że nie warto było ryzykować zdrowiem – zarówno samych zawodników, jak i kibiców.

Skąd te problemy? Wszystko za sprawą gigantycznych pożarów, które nawiedziły Kanadę.

Finał mundialu odwołany? Niepokojące wieści prosto z USA!

Stanowa agencja ochrony środowiska oraz National Weather Service (NWS) podjęły decyzję, że niemal dosłownie zamykają miasto (Chicago), pozbawiając tym samym jakichkolwiek aktywności fizycznych mieszkańców.

Jak się jednak okazuje, to nie tylko problem miasta, w którym właśnie swój nowy rozdział zaczyna pisać Lewandowski. Doniesienia z USA są niepokojące, bo kłęby toksycznego dymu nawiedziły m.in. Nowy Jork. A to właśnie tam ma być rozegrany niedzielny finał mundialu. Czy mecz o tytuł MŚ 2026 jest zatem zagrożony?

Tak naprawdę najwięcej zależy od skutecznej walki z sytuacją pożarową w Kanadzie. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani wezwał mieszkańców do podejmowania środków ostrożności i ograniczania czasu spędzanego na zewnątrz, o ile to możliwe. Ostrzeżenie dotyczy zwłaszcza osób z chorobami układu oddechowego, dzieci i osób starszych.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy mecze o medale MŚ 2026?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

W tegorocznym finale Albicelestes zmierzą się z Hiszpanią. Argentyńczycy wyeliminowali w półfinale Anglików (2:1), natomiast mistrzowie Europy wygrali (2:0) z wicemistrzami świata Francuzami. W sobotę zostanie rozegrane za to spotkanie o 3. miejsce.

Mecz Francja – Anglia w sobotę (tj. 18 lipca) od godziny 23:00, w Miami. Dzień później wielki finał, czyli Argentyna – Hiszpania, od 21:00 w Nowym Jorku/New Jersey.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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