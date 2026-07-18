Mecz, którego nikt na mundialu nie chce. Koszmarne doniesienia!

Spotykają się bowiem dwie reprezentacje, które z pewnością przyjechały po końcowy triumf na tegorocznym mundialu. Ostatecznie jednak Anglicy i Francuzi będą się musieli obejść smakiem i z perspektywy widzów zobaczyć niedzielny (tj. 19 lipca) mecz o złoto MŚ 2026. Sami za to zmierzą się dzień wcześniej. Sobotni (tj. 18 lipca) mecz będzie jednak sporym wyzwaniem dla obu drużyn.

Francja – Anglia, czyli mecz, którego... nikt nie chce na MŚ!

Wymowne słowa w kontekście meczu o III miejsce padły podczas konferencji prasowych, zarówno ze strony francuskiej, jak i angielskiej. Trener Anglików Thomas Tuchel nie ukrywał, że jego drużyna włożyła wszystkie siły w półfinałową rywalizację. Do meczu o miejsce na najniższy stopień podium MŚ 2026 Anglicy podejdą profesjonalnie, choć z pewnością – bez specjalnej radości.

W podobnym tonie wypowiedział się piłkarz reprezentacji Francji Ibrahima Konate. Jak przyznał zawodnik, żaden z jego kolegów nie chce grać w sobotnim meczu, ale... nie ma innego wyboru.

Podobnie jak piłkarze, kibice również nie wykazują stuprocentowego zainteresowania rywalizacją o III miejsce na MŚ. Jak napisali dziennikarze BBC, na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem meczu Francja – Hiszpania, trudno spodziewać się, że trybuny będą wypełnione do ostatniego miejsca. Wręcz przeciwnie, zostało jeszcze sporo wejściówek.

Można je liczyć wręcz w tysiącach!

FIFA być może pochyli się nad tematem rozgrywania meczu o III miejsce na mundialu. UEFA kilka lat temu zmieniła bowiem swoje podejście w tym względzie, wycofując konieczność rozgrywania takiego spotkania m.in. na turniejach rangi mistrzostw Europy.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy mecze o medale MŚ 2026?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

W tegorocznym finale Albicelestes zmierzą się z Hiszpanią. Argentyńczycy wyeliminowali w półfinale Anglików (2:1), natomiast mistrzowie Europy wygrali (2:0) z wicemistrzami świata Francuzami. W sobotę zostanie rozegrane za to spotkanie o 3. miejsce.

Mecz Francja – Anglia w sobotę (tj. 18 lipca) od godziny 23:00, w Miami. Dzień później wielki finał, czyli Argentyna – Hiszpania, od 21:00 w Nowym Jorku/New Jersey.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

Czytaj też:

Tej Hiszpanii nie sposób nie kochać! Mistrzostwo świata zdobyte w cuglach Czytaj też:

FIFA zmieniła decyzję ws. Szymona Marciniaka! Szok przed finałem MŚ