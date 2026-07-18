Iga Świątek z uśmiechem o finale mundialu. Wystarczyło jedno słowo!

Nic z w tym dziwnego, w końcu trenerem Polki jest Hiszpan. A Hiszpania jest jednym z finalistów nadchodzącego meczu o tytuł najlepszej reprezentacji globu. Francisco Roig zgodnie z przewidywaniami, trzyma kciuki za swoich rodaków.

Iga Świątek kontra Francisco Roig. Takie są typy finału piłkarskich MŚ

Roig z uśmiechem stwierdził, że liczy na dobrą postawę Hiszpanów.

– Oczywiście wspieram moją drużynę, Hiszpanię. Iga chce z tym dyskutować [...] Całym sercem wspieram Hiszpanię. Świetnie sobie radzą. Mam nadzieję, że jutro będą mieć wspaniały dzień i to będzie ekscytujące dla całego świata – z uśmiechem przyznał trener Polki.

Co na to Świątek? Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przyznała otwarcie, że... niekoniecznie jest za Hiszpanami. Początkowo z ust Polki padło jednoznaczne i hasłowe: Messi, Messi!

Ostatecznie jednak rzeczywiście Świątek stwierdziła, że będzie trzymać kciuki za... dobry mecz. Jak zatem widać, to dyplomacja, która w takich sytuacjach – zwłaszcza z uśmiechem – jest jak najbardziej wskazana.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy mecze o medale MŚ 2026?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym wzięło udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

W tegorocznym finale Albicelestes zmierzą się z Hiszpanią. Argentyńczycy wyeliminowali w półfinale Anglików (2:1), natomiast mistrzowie Europy wygrali (2:0) z wicemistrzami świata Francuzami. W sobotę zostanie rozegrane za to spotkanie o 3. miejsce.

Mecz Francja – Anglia w sobotę (tj. 18 lipca) od godziny 23:00, w Miami. Dzień później wielki finał, czyli Argentyna – Hiszpania, od 21:00 w Nowym Jorku/New Jersey.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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