Zupełne szaleństwo na koniec mundialu. Rekord i modlitwa piłkarzy

Przed rozpoczęciem meczu można było się zastanawiać, jak bardzo mecze o brązowe medale na MŚ faktycznie mają sens. Nie jest bowiem tajemnicą, że FIFA od lat upiera się przy tym pomyśle, w przeciwieństwie np. do UEFA. W przypadku rozgrywek pokroju piłkarskich ME, przegrani z półfinałów nie rozgrywają dodatkowego spotkania.

Dodatkowo głosy wypływające od samych bohaterów meczu, zarówno po stronie francuskiej, jak i angielskiej, dawały dodatkowe argumenty wskazujące, że sobotni (tj. 18 lipca) mecz może nie być wybitnie ciekawy.

Stało się jednak... zupełnie odwrotnie!

Smutny rekordzista Kylian Mbappe, modlitwa i najlepszy mecz turnieju?

W starciu Anglików z Francuzami padło jednak aż 10 goli! Wyniki 6:4 to coś, czego nie mogli się spodziewać nawet najbardziej poprawni optymiści, siadając do spotkania w Miami. Jak się okazało, to był pierwszy taki mecz w dziejach mundialu od długich 64 lat. Mowa o rywalizacji, w której obie drużyny zdobyły cztery gole i więcej.

To było jednak dosyć smutne pożegnanie dla Didiera Deschampsa. Trener Francuzów tym meczem żegnał się z rolą selekcjonera, którą pełnił przez ostatnich 14 lat. W tym czasie Trójkolorowi zostali m.in. mistrzami świata (2018) oraz wicemistrzami (2022). Trzeciego mundialowego medalu jednak nie było. Choć obyło się bez kompromitacji, bo do przerwy Francja przegrywała z Anglią aż 0:4 i wydawało się, że właśnie jesteśmy świadkami kompletnego rozkładu świetnie funkcjonującej wcześniej reprezentacji.

Na pożegnanie trenera z reprezentacją piękny wpis w mediach społecznościowych zamieścił Kylian Mbappe.

– Dzisiaj jest twój ostatni taniec. Ty, który dałeś nam tak wiele. Powinniśmy byli zaoferować ci lepsze zakończenie, ale zawiedliśmy. Znalezienie słów na to, co wniosłeś przez 14 lat, jest bardzo trudne, ponieważ byłeś kluczowym aktorem odrodzenia tej drużyny. Ludzie nie zawsze umieli docenić twoją wielkość, ale czas i historia się tym zajmą… Dziękuję, że dałeś mi szansę i okazję reprezentować mój kraj na największej scenie przez tyle lat. Czuję się uprzywilejowany, że mogłem być u boku jednej z największych legend naszego kraju, i zachowuję tylko doskonałe wspomnienia ze wszystkiego, co przeżyliśmy i osiągnęliśmy razem. Życzę ci wszystkiego najlepszego w twojej nowej przygodzie i jeszcze raz dziękuję za wszystko, co wniosłeś do tej koszulki, która tyle dla nas znaczy – czytamy we wpisie kapitana Trójkolorowych.

Sam Mbappe zakończył turniej w słodko-gorzkim nastroju. Z jednej strony Francuzi przegrali dwa kluczowe mecze, czyli półfinał i później grę o brązowe krążki. Z drugiej jednak sam napastnik zdobył dwa gole przeciwko Anglikom, kończąc MŚ 2026 z dorobkiem dziesięciu trafień i czterech asyst. Dodatkowo Mbappe został najlepszym strzelcem w mundialowych dziejach, z wynikiem 22 goli.

Ten rezultat może oczywiście przebić Lionel Messi w finale z Argentyną. Dorobek Mbappe zasługuje jednak na duże uznanie. Francuz, nawet jeśli zakończy MŚ 2026 bez statusu najlepszego strzelca w dziejach mundialów, to i tak swoje dokonania będzie z pewnością śrubował za cztery, a może nawet za osiem lat – przy kolejnych turniejach.

Tego samego z pewnością nie można powiedzieć o Messim. Choć z drugiej strony, drogi Argentyńczykowi nie można zamykać, bo dokonał już wielu wielkich rzeczy w dziejach futbolu, łącznie z MŚ.

Z pewnością jednym z obrazków do zapamiętania z meczu Francja – Anglia jest to, co działo się po spotkaniu z udziałem kilku piłkarzy obu zespołów. Dayot Upamecano, Bukayo Saka, Maxence Lacroix, Eberechi Eze, Marc Guehi, Jean-Philippe Mateta i Trevoh Chalobah – stanęli razem w kółku i w wyjątkowej modlitwie podziękowali za cały turniej.

A Anglicy, choć nie awansowali do finału MŚ, mogą być choć trochę zadowoleni. Podczas tegorocznego mundialu osiągnęli bowiem najlepszy wynik od pamiętnego mistrzostwa świata w 1966 roku. Anglia stanęła na podium i wydaje się, że zespół pod batutą trenera Thomasa Tuchela – o ile Niemiec wytrzyma do kolejnego mundialu – nie powiedział jeszcze ostatniego słowa światu.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy obejrzeć finał MŚ 2026?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostały rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie zapamiętana w historii, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w turnieju głównym wzięło bowiem udział aż 48 reprezentacji.

W tegorocznym finale Albicelestes zmierzą się z Hiszpanią. Argentyńczycy wyeliminowali w półfinale Anglików (2:1), natomiast mistrzowie Europy wygrali (2:0) z wicemistrzami świata Francuzami.

Początek finału MŚ 2026 Argentyna – Hiszpania, od 21:00 w Nowym Jorku/New Jersey.

Warto przypomnieć, że reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Wszystkie mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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