Donald Trump główną gwiazdą mundialu? Prezydent USA opóźnił finał

Zgodnie z zapowiedziami, prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zabraknie podczas niedzielnego finału MŚ w piłce nożnej. Donald Trump to jeden z najważniejszych przyjaciół FIFA, na czele z jej szefem Giannim Infantino.

Głowa USA, zanim zasiadła na trybunach, udzieliła wywiadu stacji FOX News. Kto jest faworytem finału MŚ 2026 zdaniem Trumpa? Jak łatwo się było domyślić, prezydent USA nie postawił na Hiszpanię, z którą od dłuższego czasu ma na pieńku.

Trump zdecydowanie postawił na fenomen Lionela Messiego. Wielkiej legendy futbolu, kapitana reprezentacji Argentyny.

– Tak trudno obstawiać przeciwko Messiemu, widziałem to podanie… albo może to nazwać decydującym podaniem. Było absolutnie perfekcyjne. I oczywiście jego kolega z drużyny też potrzebuje wielkiego talentu, by główką trafić piłkę z taką prędkością, ale samo podanie było perfekcyjne. Gdyby było idealne miejsce, w którym piłka miała trafić, Messi umieścił ją dokładnie w odpowiednim miejscu. I oglądałem też klip, który to poprzedzał, i jak pozbył się obrońcy. Był blisko pilnowany, a potem nagle był sam i mistrzowsko zagrał piłkę. Dlatego mówię: Tak trudno obstawiać przeciwko Messiemu. To wielki gracz – ocenił prezydent USA.

Prezydent Trump... opóźnił finał mundialu! Zaskakujące doniesienia z USA

Oczywiście, poza sportowymi akcentami, nie obyło się bez kontrowersji wokół prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak poinformował dziennikarz Rob Harris ze Sky News, Trump miał opóźnić ceremonię zamknięcia mundialu. Powód? Spore zamieszanie wokół przybycia na stadion prezydenta USA, przez co musiała być zaangażowana dodatkowa ochrona.

Pojawienie się prezydenta Trumpa na terenie finału MŚ? Trzeba przyznać, z dużą pompą.

Początek finału MŚ 2026 Argentyna – Hiszpania, od 21:00 w Nowym Jorku/New Jersey.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy obejrzeć finał MŚ 2026?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostały rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie zapamiętana w historii, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w turnieju głównym wzięło bowiem udział aż 48 reprezentacji.

W tegorocznym finale Albicelestes zmierzą się z Hiszpanią. Argentyńczycy wyeliminowali w półfinale Anglików (2:1), natomiast mistrzowie Europy wygrali (2:0) z wicemistrzami świata Francuzami.

W mecz o brązowe medale po prawdziwej, piłkarskiej kanonadzie, Francja przegrała z Anglią. Wynik był absolutnie hokejowy, bo wicemistrzowie świata z 2022 roku przegrali z... wicemistrzami Euro 2024 – aż 4:6.

Warto przypomnieć, że reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Wszystkie mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

Czytaj też:

Ogromne zamieszanie przed finałem MŚ! Aż trudno w to uwierzyć Czytaj też:

Szymon Marciniak przerwał milczenie. Polak ujawnił smutną prawdę