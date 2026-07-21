Kibice wybiorą najładniejszego gola mundialu. FIFA otworzyła głosowanie!

Zabawa dla kibiców jest dostępna za pośrednictwem oficjalnej strony światowej federacji, dokładnie w tym miejscu.

Na ostateczny wybór jest kilka dni, ale z pewnością warto już teraz wskazać swoje ulubione trafienie MŚ 2026, o ile takowe znalazło się wśród wybranej przez FIFA dwunastki.

Najładniejszy gol mundialu? FIFA dała wybór kibicom, można już głosować!

Na liście znalazły się zarówno gole z fazy grupowej, jak i tej późniejszej, już w pucharowym wydaniu. A nawet najważniejsze trafienie, dające mistrzostwo świata Hiszpanii.

Warto dodać, że FIFA wyróżniła też piłkarzy, których reprezentacje nie dotarły do dalszych faz turnieju. Na liście znaleźli się strzelcy tacy jak: Eliah Just (Nowa Zelandia), Kerim Alajbegović (Bośnia i Hercegowina), Wilson Isidor (Haiti), Eldor Shomurodov (Uzbekistan) czy Sidny Lopes Cabral (Republika Zielonego Przylądka).

W przypadku MŚ 2022 najładniejszym trafieniem był gol Brazylijczyka Richarlisona. Piękna przewrotka, która w ostatecznym rozrachunku nie dała jednak Brazylii czegoś więcej niż... pojedynczego, dobrego wspomnienia z mundialu.

Mundial 2026. Historyczna impreza i wielki sukces Hiszpanii

XXIII piłkarskie MŚ były szczególne. Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie odbyła się impreza, w której wzięło bowiem udział aż 48 reprezentacji.

Tytułu bronili Albicelestes, ale w finale Argentyna przegrała (0:1) z mistrzami Europy – Hiszpanami. Gola na wagę mistrzostwa świata zdobył w dogrywce Ferran Torres. Tym samym La Furia Roja zdobyła swój drugi tytuł MŚ w historii. Wcześniej taki sukces Hiszpanie osiągnęli w 2010 roku.

W mecz o brązowe medale po prawdziwej, piłkarskiej kanonadzie, Francja przegrała z Anglią. Wynik był absolutnie hokejowy, bo wicemistrzowie świata z 2022 roku przegrali z... wicemistrzami Euro 2024 – aż 4:6. Dla Anglików był to pierwszy medal MŚ od mundialu 1966. Wówczas to angielska drużyna zdobyła najcenniejsze trofeum, jak dotychczas, jedyne takie w swojej historii startów.

Jeśli mowa o nagrodach indywidualnych, wyróżnieni za MŚ 2026 zostali: Pau Cubarsi (Hiszpania, Najlepszy Młody Gracz FIFA); Rodri (Hiszpania, MVP turnieju); Unai Simon (Hiszpania, Złota Rękawica dla najlepszego bramkarza); Kylian Mbappe (Francja, Złoty But dla najlepszego strzelca).

Warto przypomnieć, że reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu (Katar 2022) Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

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