Boniek zgasił entuzjazm Wysockiej-Schnepf. „Ja świętuję, jak wygrają Polacy”

Hiszpanie po 16 latach przerwy ponownie zapisali się w historii futbolu. „La Furia Roja” w pięknym stylu sięgnęła po mistrzostwo świata pokonując po drodze m.in. reprezentacje Portugalii oraz Francji.

Mundial 2026. Wysocka-Schnepf zachwycona Hiszpanią

W decydującym starciu rozegranym na MetLife Stadium w East Rutherford w New Jersey Hiszpania zmierzyła się z Argentyną. Przez regulaminowy czas gry żadnej ze stron nie udało się strzelić gola, dlatego konieczna był dogrywka. Kluczowy moment nastąpił w 106. minucie, kiedy to Ferran Torres wkorzystał okazję i zdobył tak upragnionego gola dla ekipy Luisa de la Fuente.

Sukces Hiszpanów szczególnie ucieszył Dorotę Wysocką-Schnepf. Dziennikarka TVP pojawiła się na rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem na swoim kanale YouTube w koszulce reprezentacji Hiszpanii i nie ukrywała radości z wygranej drużyny z Półwyspu Iberyjskiego.

– Ja, jak widać, od wczoraj świętuję. Wprawdzie mam tu tylko jedną gwiazdkę, druga nie została doklejona, ale to już za chwilę – mówiła, nawiązując do kolejnego mistrzowskiego tytułu Hiszpanów.

Boniek ostudził entuzjazm Wysockiej-Schnepf

Następnie dziennikarka zapytała byłego prezesa PZPN, czy również świętuje zwycięstwo „La Furia Roja”. Zbigniew Boniek nie podzielił jednak entuzjazmu Doroty Wysockiej-Schnepf. Podkreślił, że dla niego najważniejsze pozostają sukcesy polskiej reprezentacji.

– Ja jestem Polakiem i muszę pani powiedzieć, że generalnie świętuję, jak wygra polska drużyna. Nie będę się podłączał ani pod sukces Hiszpanów, ani pod sukces Argentyny. Nawet gdyby to Włosi wygrali, to pewnie złożyłbym im serdeczne gratulacje, natomiast ja nie jestem taki, żebym świętował zwycięstwo reprezentacji innych krajów niż reprezentacja Polski – powiedział były szef PZPN.

Wypowiedź szybko zaczęła krążyć w mediach społecznościowych „Dorota Wysocka-Schnepf chciała być bardziej fajnopolska niż mieszkańcy Jagodna (dzielnica Wrocławia, o której głośno było podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku – red.) i szybko została sprowadzona na ziemię przez Zbigniewa Bońka” – napisał polityk PiS Maciej Wąsik.

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