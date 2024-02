Odważna deklaracja lekkoatlety. Chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

Norbert Kobielski jest aktualnie najlepszym polskim skoczkiem wzwyż. 27-latek w swoim dorobku ma m.in. brązowy medal Igrzysk Europejskich. Ponadto zajął piąte miejsce w HME, 10. lokatę na MŚ w Budapeszcie. Jego aktualny rekord wynosi 2,33 m.

Odważna deklaracja Norberta Kobielskiego

W szczerym wywiadzie dla sport.pl inowrocławianin zdradził, jakie ma oczekiwania związane ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. – Jestem przekonany, że wtedy skoczę nowy rekord Polski i że taki wynik będzie dawał medal. Myślę, że nawet złoty medal. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, a moc mam wielką i mam też spokój, że tym razem wszystko zagra technicznie.

Rekord Polski należy do Artura Partyki, który w 1996 roku przeskoczył 2,38 m. – To jest więcej niż wiara, ja mam w sobie wielką chęć pokazania, że na igrzyskach stanie się to, o czym mówię – podkreślił.

Norbert Kobielski: Wynika to z mojej pewności siebie

W związku z tym Kobielski został zapytany, czy myślenie o rekordach i medalach nie rozprasza w codziennych treningach i skupianiu się na pracy. – Myślę wyłącznie o skakaniu! A mówienie o medalu wynika tylko z mojej pewności siebie. Wiem, jakie wyniki osiągam na treningach, wiem, że z roku na rok mocno poprawiam wszystkie swoje parametry. Jeszcze trzy lata wstecz nie byłem pewny siebie. Myślałem, że ja, taki zwykły chłopak z Inowrocławia, nie mogę wygrać z mistrzem olimpijskim, nie mogę być w czołówce światowej – kontynuował.

– Dopiero po moim debiucie w Diamentowej Lidze zacząłem myśleć inaczej, bo w Rzymie pokonałem Tamberego, mistrza olimpijskiego. Wtedy stwierdziłem, że halo, to faktycznie się dzieje, ja jestem w stanie coś takiego zrobić, jestem w stanie wygrywać z każdym i wszędzie! – zakończył.

