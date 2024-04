Zaprezentowano stroje reprezentacji Polski na igrzyska. Znani siatkarze na wybiegu

Oficjalne odkrycie kart pod względem strojów odbyło się w Paryżu. To właśnie tam, czyli w mieście-gospodarzu tegorocznych igrzysk, Adidas zdecydował się pokazać to, co było pilnie strzeżoną tajemnicą. Stroje sportowe, w których pokaże się kilka reprezentacji świata, w tym Polska.

Aleksander Śliwka, Anita Włodarczyk i… Mata w Paryżu

Adidas postawił na rozwiązanie, które można nazwać stylem przypominającym retro. W szczególności mowa bluzach, w których na specjalnym wybiegu zostały ustawione i zostali ustawieni sportowczynie i sportowcy.

Z polskiej strony pojawili się w Paryżu m.in. siatkarze Aleksander Śliwka czy Łukasz Kaczmarek, nie zabrakło też trzykrotnie złotej młociarki Anity Włodarczyk.

„Wszystkich sportowców łączy pasja oraz chęć rywalizacji. Ten wewnętrzny ogień do walki płonie najjaśniej podczas dużych międzynarodowych imprez. W projektach adidas płomień został podkreślony poprzez efektowne czcionki i detale znajdujące się na odzieży stworzonej dla wspieranych przez adidas dziewięciu komitetów olimpijskich oraz sześciu komitetów paralimpijskich” – czytamy w komunikacie prasowym Adidasa.

Co ciekawe, pojawił się też kojarzony zdecydowanie bardziej z… muzycznej strony, Mata. Pojawił się m.in. na zdjęciu w towarzystwie dwójki wcześniej wymienionych siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

„W kolekcji przygotowanej dla polskich sportowców dominują dwa kolory flagi. Nieodłącznym elementem jest, nawiązujący do godła Polski, orzeł. Na odzieży wyróżniać się będzie także unikalny nadruk – zakrzywione linie imitujące tańczące ruchy ognia. W Paryżu, polscy olimpijczycy i paralimpijczycy wystąpią w produktach marki adidas podczas dekoracji medalowej, a także w trakcie treningów oraz pobytu w wiosce olimpijskiej. Ponadto, narodowe reprezentacje siatkarzy oraz zapaśników założą je podczas walki o medale” – uzupełniają twórcy olimpijskich strojów.

Wśród reprezentacji olimpijskich ubranych przez Adidas są: Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Węgry, Etiopia, Irlandia, Bahrajn, Kuba i Turcja. Wśród reprezentacji paralimpijskich zaś: Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Kuba, Turcja i Irlandia.

Ponadto Adidas będzie sponsorem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Francuskiej Federacji Lekkoatletyki oraz Francuskiej Federacji Piłki Ręcznej.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

