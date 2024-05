Igrzyska olimpijskie zamiast... wakacji. Sensacja z udziałem Polaka

Wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie i wielu sportowców ma jeszcze szansę na kwalifikację. W przypadku żeglarstwa Polska wywalczyła aż siedem kwalifikacji w różnych klasach.

Igrzyska olimpijskie: Zaskakujący zwrot akcji z udziałem polskiego żeglarza!

Bliski zakwalifikowania się był Michał Krasodomski, który świetnie spisał się w kwietniowych Last Chance Regatta w Hyeres w klasie ILCA 7. Ostatecznie zajął czwarte miejsce, a niestety do zdobycia były tylko trzy przepustki. Jednak doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Polski Związek Żeglarski poinformował, że Szwedzi zdecydowali się nie wysyłać swojego reprezentanta w tej klasie.

Oznaczało to, iż musiała zostać wszczęta procedura powołania zawodnika rezerwowego. Dość niespodziewanie padło na... Polaka, który tym samym jako ósmy zakwalifikował się na igrzyska olimpijskie. „Światowa Federacja Żeglarska World Sailing po konsultacjach z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim oficjalnie potwierdziła, że miejsce to należy się Polsce, a Polski Związek Żeglarski potwierdził, że z przysługującego mu prawa skorzysta” – poinformował PZŻ.

„Wczoraj zespół ds. przygotowań olimpijskich PZŻ rekomendował Michała Krasodomskiego do startu w igrzyskach. Dziś, decyzją Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego, rekomendacja zmieniła się w oficjalną imienną nominację i polski żeglarz zamiast na wakacje pojedzie na igrzyska!” – czytamy.

Skład żeglarskiej reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie:

Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki (AZS AWFiS Gdańsk / AZS Poznań) – klasa 49er

Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia / AZS Poznań) – klasa 49erFX

Paweł Tarnowski (Sopocki Klub Żeglarski) – klasa iQFoil mężczyzn

Maja Dziarnowska (Sopocki Klub Żeglarski) – klasa iQFoil kobiet

Julia Damasiewicz (AZS Poznań) – klasa Formula Kite kobiet

Maks Żakowski (AZS Poznań) – klasa Formula Kite mężczyzn

Agata Barwińska (SSW MOS Iława) – klasa ILCA 6

Michał Krasodomski (AZS AWFiS Gdańsk) – klasa ILCA 7

