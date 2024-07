Odeszła legenda polskiego sportu. Nie żyje „trener stulecia”

Janusz Tracewski był związany od najmłodszych lat z zapasami. To w tej dyscyplinie sportu widział swoją przyszłość. Jako zawodnik zdobywał medale mistrzostw Polski. Reprezentował Unię Brzeg Dolny oraz AZS AWF Warszawa. W barwach tego drugiego w 1959 roku został mistrzem kraju w stylu wolnym (kategoria do 79. kg). Jednak dopiero w roli trenera zyskał rozgłos na całym świecie. W Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Polskim Związku Zapaśniczym spotkały go wielkie honory.

Janusz Tracewski wybrany na trenera stulecia

Tracewski piastował trenera kadry narodowej w zapasach w stylu klasycznym w latach 1969 do 1980 roku. Jak poinformował PKOl, pod jego kierownictwem, polskie zapasy w sumie zdobyły 56 medali w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. To właśnie z Tracewskim u steru nasi zapaśnicy zaczęli brylować na arenie międzynarodowej.

Po odejściu z roli szkoleniowca miał bardzo dużo zajęć. Był m.in. dyrektorem Departamentu Sportu Wyczynowego w Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu, w PKOl szefem misji olimpijskich, a w FILA członkiem komisji trenerskiej. Następnie ponownie powrócił do pracy w PZZ, gdzie z dużym powodzeniem kierował Wydziałem Wyszkolenia.

Tracewski doceniony przez Piesiewicza

Zasługi Tracewskiego dla polskich zapasów są ogromne, stąd otrzymał kilka odznaczeń. Za swoje osiągnięcia został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski: Krzyżem Kawalerskim (1972), Krzyżem Oficerskim (1976) i Krzyżem Komandorskim (1988).

Janusz Tracewski zmarł w wieku 88 lat. Kondolencje najbliższym złożył Radosław Piesiewicz, prezes PKOl. „W imieniu Rodziny Olimpijskiej, Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Janusza Tracewskiego składam najszczersze wyrazy współczucia” – napisał.

