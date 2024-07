Nowe dyscypliny na igrzyskach olimpijskich. To duża szansa na medal dla Polski

Podczas ostatnich IO w Tokio (2021) do tzw. rodziny olimpijskiej wprowadzono kilka nowych dyscyplin. Nie wszystkie spotkały się jednak z pozytywnym odbiorem w kontekście kolejnej rywalizacji na igrzyskach. Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął wiążące decyzje co do tego, jakie sporty pojawią się w Paryżu. Jest kilka niespodzianek.

Paryż 2024: Jakie nowe dyscypliny olimpijskie na igrzyskach?

Co do nowych dyscyplin, w Paryżu będzie można podziwiać w olimpijskie rywalizacji po raz pierwszy w dziejach breakdance. Oficjalnie funkcjonujący pod nazwą „break”. Jest to dynamiczna forma tańca ulicznego, gdzie nie brakuje np. obrotów na głowie, rękach i przeróżnych układów choreograficznych. To jedyna nowa dyscyplina na IO 2024.

twitter

Z pięciu dyscyplin, które znalazły się na karcie sportów w Tokio, ostały się trzy. Utrzymano jazdę na deskorolce, surfing oraz wspinaczkę sportową. Co istotne dla polskich kibiców, ta ostatnia z dyscyplin została rozbita na wspinaczkę na czas, bouldering i wspinaczkę prowadzącą. Dzięki temu ogromne szanse na medal, nawet ten najcenniejszy, ma Aleksandra Mirosław. Polka jest rekordzistką świata we wspinaczce na czas. W Tokio musiała łączyć swoją koronną konkurencję z tymi, które zupełnie nie były w jej sportowym DNA. Teraz będzie mogła skupić się na walce o najważniejszy medal w karierze.

Warto dodać, że liczbę konkurencji na IO 2024 zredukowano do 329. Sportowców też jest mniej, bo stanęło na liczbie 10 500.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

W Paryżu łącznie w biało-czerwonych barwach zobaczymy grupę 213 osób. 113 kobiet oraz 100 mężczyzn, po raz pierwszy w historii pań będzie więcej na letnich IO niż panów w polskim zespole. Warto dodać, że w reprezentacji Polski będzie również 251 osób współpracujących, z czego aż 110 trenerów.

Czytaj też:

Miała walczyć o medal, teraz walczy o sprawiedliwość. Afera skończy się szczęśliwie?Czytaj też:

Iga Świątek powalczy o medal olimpijski dla Polski. Znamy terminarz turnieju w Paryżu