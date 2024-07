Nie tylko Hubert Hurkacz opuści igrzyska. Wielka gwiazda rezygnuje

Tegoroczna edycja Tour de France zakończyła się wyraźnym zwycięstwem słoweńskiej gwiazdy – Tadeja Pogacara, który po raz trzeci w karierze wygrał największy wyścig kolarski. Zawodnik UAE Team Emirates wygrał także ostatni etap, czyli jazdę na czas z Monako do Nicei.

Wielka gwiazda nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich

Informację o rezygnacji Tadeja Pogacara podał w poniedziałek 22 lipca Uros Murn, szef słoweńskiej męskiej reprezentacji kolarskiej. Federacja ujawniła nazwiska kolarzy, którzy wezmą udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wśród nich nie znalazł się triumfator Tour de France, który odwołał swój udział z powodu zmęczenia.

Zastąpi go jego kolega z drużyny, Domen Novak. „Życzymy Domenowi wszystkiego najlepszego i samych sukcesów. Jeszcze raz gratulujemy Tadejowi zwycięstwa w Tour de France!” – czytamy w komunikacie.

Tadej Pogacar był faworytem do medalu, wygrał Tour de Fance

Warto przypomnieć, że na poprzednich igrzyskach olimpijskich w Tokio Tadej Pogacar zdobył brązowy medal i po dominacji w Tour de France był wymieniany do kolejnego w karierze medalu. Ten sezon był bardzo udany dla Słoweńca, który triumfował w tym roku w Giro d'Italia.

Jedynym reprezentantem Polski w kolarstwie na igrzyskach olimpijskich jest Michał Kwiatkowski, który już trzeciego sierpnia spróbuje swoich sił w wyścigu wspólnym.

Hubert Hurkacz również nie pojedzie na IO

Jak się okazuje, nie tylko w Polsce gwiazdy rezygnują z udziału w igrzyskach olimpijskich. Niestety, ale z innych powodów ze startu wycofał się Hubert Hurkacz. Przypomnijmy, że w przypadku polskiego tenisisty spełnił się najczarniejszy scenariusz i wrocławianin nie da rady wrócić do pełni zdrowia. 26-latek doznał kontuzji na Wimbledonie i walczył z czasem, by wykurować się na najważniejszą imprezę czterolecia. Niestety się to nie udało.

