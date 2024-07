Olimpijczyk z Polski zawieszony przed igrzyskami. „To skandal, jak zostałem potraktowany”

We wtorkowe popołudnie (tj. 23 lipca) poinformowano o wykryciu niedozwolonego środka w organizmie Norberta Kobielskiego. O czym dokładnie mowa? Athletics Integrity Unit potwierdziła wcześniejsze doniesienia Polskiej Agencji Prasowej. W próbce pobranej od Polaka wykryto metabolit pentedronu norefedryny.

Paryż 2024: Norbert Kobielski po decyzji o zawieszeniu przed igrzyskami

Wykryta używka/dopalacz, to tak naprawdę stymulant, który ma pobudzać, nie ma tu mowy o typowym, twardym dopingu. Nie zmienia to jednak faktu, że stosowanie takiego środka jest u sportowców zakazane.

Co o decyzji agencji AIU myśli sam Kobielski? Trzeba przyznać, nie przebiera w słowach.

– Powiedzcie mi, jak to jest kur… możliwe, że trzy dni wcześniej na zgrupowaniu w Spale miałem pobieraną krew i mocz, i wszystko wyszło negatywnie? A dwa dni później w Ostrawie również? […] Jestem jaki jestem. Ale nie jestem idiotą, żeby w takim momencie sezonu i przy rodzicach, partnerce i z dzieckiem odstawiać takie numery. Stężenie wskazuje, że zażycie miało miejsce dobę wcześniej. Czyli gdy rzekomo jechałem tam samochodem – przyznał w rozmowie dla TVP Sport lekkoatleta, dodając: – To skandal, jak zostałem potraktowany.

Kobielski ma zamiar walczyć o sprawiedliwość, nawet konsultować sprawę… z chemikiem, którego poszukuje, do podstaw do jednoznacznego oczyszczenia z zarzutów. Dodatkowo jest rozbieżność pomiędzy tym, jak wyniki interpretuje AIU a jak np. WADA, co do progowych ilości poziomu stężenia substancji. Sytuacja na teraz jest bardzo niejasna, lekkoatleta ma zamiar walczyć do końca, czas jaki otrzymał, mija 25 lipca.

Jeśli sprawa nie zostanie odkręcona przez Polaka, nie pojedzie na igrzyska do Paryża.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Ceremonię otwarcia zaplanowaną na 26 lipca (początek o godz. 19:30) ma obejrzeć nawet około 1,5 miliarda ludzi.

Po raz pierwszy w historii ma odbyć się nie na stadionie, ale na rzece. Sześciokilometrowy odcinek Sekwany, wyjątkowa podróż kulturowa, z metą w pobliżu wieży Eiffla. A całość obsłużona, przez liczące 45 tysięcy jednostek służby mundurowe. Paryż będzie tego dnia najważniejszy na świecie i pozostaje życzyć, żeby całość odbyła się w atmosferze, na jaką swoją historią igrzyska zasłużyły.

A pokojowe hasła były znaczące nie tylko od 26 lipca do 11 sierpnia, czyli dnia zamknięcia IO 2024.

